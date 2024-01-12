Рыбаки вытащили из воды огромного сельдяного короля и напугали жителей Таиланда

Поверья связывают появление необычной рыбы со стихийными бедствиями.

У берегов провинции Сатун (Таиланд) в Андаманском море рыбаки поймали сельдяного короля длиной 11 метров. Необычная рыба была поймана на небольшой глубине, что считается большой редкостью: сельдяные короли почти никогда не поднимаются на поверхность. Некоторые местные жители испугались того, что пойманная рыба может быть предвестником бедствий.

«Если сельдяной король встречается недалеко от Сатуна, это может свидетельствовать о том, что есть угроза землетрясения где-то у берега Андаманского моря. Цунами тоже не исключено», — написал один из них в соцсетях.

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В свою очередь специалист по морской экологии Тхон Тхмронгнавасават отметил, что глубина Андаманского моря в водах Таиланда может достигать двух тысяч метров. Впрочем, несмотря на это, сельдяных королей там обычно не ловят, потому что лов рыбы в принципе затруднен на больших глубинах.

Сельдяной король — это одна из самых необычных рыб Мирового океана, которую отличает змееобразное тело и длина до 11 метров. Сельдяные короли редко поднимаются к поверхности, поэтому их появление поверья связывают с различными бедствиями, в том числе цунами и землетрясениями. Впрочем, научно такая связь до сих пор не подтверждена.

Ранее сообщалось, что на пляж деревни Пунта Саль (Перу) выбросило сельдяного короля длиной четыре метра.