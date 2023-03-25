Рыбки данио оказались способными к эмпатии

Они сочувствуют сородичам и пытаются их утешать.

Рыбки данио-рерио оказались способны к эмпатии. Они умеют сочувствовать своим сородичам и даже пытаются их утешать, говорится в статье журнала Science.

Как оказалось, рыбки испытывают страх, если чувствуют, что находящиеся рядом особи чем-то напуганы. Это происходит благодаря гормону окситоцину, который лежит и в основе способности к сопереживанию у людей.

Изучив поведение рыб-мутантов с удаленными генами, ученые заметили, что они не перенимают страха сородичей и в целом ведут себя антисоциально. Но после введения им инъекций гормона к данио возвращалась способность сопереживать и отражать чувства других рыб.

Прозрачные рыбки данио относятся к виду мелких пресноводных лучеперых рыб из семейства карповых. Они популярны для разведения в аквариумах и в то же время используются для проведения биологических исследований. Данио обладают сложной нервной системой, отличаются выносливостью и быстрым развитием. ДНК этих уникальных рыбок на 70% схожи с человеческими генами.

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Кроме того, рыбки данио широко используются в научных исследованиях в качестве модельного организма позвоночных, поскольку их ткани могут регенерировать. Так они помогают в разработке методов лечения повреждений тканей у людей. Сканирование их мозга помогло показать, как мозг обрабатывает и хранит воспоминания, расширив наше понимание посттравматического стрессового расстройства.