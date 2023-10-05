РЖД запустили новый поезд к 20-летию компании

Состав начнет перевозить пассажиров до конца года.

РЖД запустили пассажирский поезд, оформленный к 20-летию компании. В его вагонах размещена интересная информация про железные дороги России, сообщили в пресс-службе холдинга.

ОАО «РЖД» основано 1 октября 2003 года. В этом году компания отмечает 20 лет.

«Тематический поезд "20 лет ОАО "РЖД" станет визитной карточкой российских железных дорог. В составе тематического поезда 17 купейных вагонов: 16 посвящены каждой из 16-ти железных дорог от Калининградской до Дальневосточной и один штабной - наиболее интересным фактам о РЖД», — говорится в сообщении.

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Уже в этом году состав задействуют в перевозках пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом на поезде №151/152, а также его будут использовать для железнодорожных туров, например, «По Золотому кольцу» (Москва – Ярославль – Иваново – Владимир – Москва), «В Сибирь» (Москва – Тюмень – Тобольск – Пермь – Москва) и «Байкальская сказка» (Москва – Пермь – Екатеринбург – Новосибирск – Красноярск – Иркутск – Байкал).

Для комфортных путешествий вагоны поезда оборудованы системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, электронными табло, системами очистки и обеззараживания воды, экологически чистыми санитарными комнатами и душевыми кабинами.



В купе на окнах установлены солнцезащитные и светонепроницаемые шторы, кроме того, у каждого места есть индивидуальный сейф, светильник и розетки для зарядки смартфонов. В штабном вагоне имеется специализированное купе для маломобильных пассажиров.