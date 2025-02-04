С острова Санторини эвакуируют туристов

Из-за расположения на тектонических разломах Греция часто сталкивается с повышенной сейсмической активностью.

На популярном греческом острове Санторини уже несколько недель продолжается волна землетрясений. Всего за прошедшие выходные было зарегистрировано около 200 мелких толчков. Местные жители и туристы опасаются более сильной встряски и массово покидают остров – в порту Афиниос были замечены огромные очереди.

Остров Санторини находится в Эгейском море – он сформировался в 1600 году до нашей эры во время мощного извержения вулкана. В настоящее время остров изгибается вокруг затопленной вулканической кальдеры. По последним сообщениям, основной всплеск сейсмической активности сосредоточился на северном конце кальдеры.

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На прошлой неделе 29 января греческие эксперты собрались в Министерстве по климатическому кризису и гражданской обороне и обсудили продолжающуюся волну землетрясений. Только в пятницу 31 января сейсмическая станция на Санторини зафиксировала не менее 39 толчков – большинство магнитудой в 3,5 балла или меньше.

В выходные толчки усилились до магнитуды в 4 балла. В понедельник на острове закрыли школы и запустили дополнительные паромы для эвакуации гостей с острова. Министерство также запросило введение новых рейсов от авиакомпании Aegean Airlines. Некоторые жители предпочли провести ночь на улице в палатках из-за опасности обрушений – власти порекомендовали гражданам избегать больших скоплений людей в зданиях.

Жители острова и путешественники выражают беспокойство по поводу возможности нового мощного извержения, но эксперты поспешили их успокоить: вулкан Санторини испускает очень сильные взрывы каждые 20,000 лет, а с последнего сильного извержения прошло лишь около 3,000 лет, поэтому у жителей райского острова в запасе ещё много времени.

Подобные периоды сейсмической активности без резких извержений наблюдаются на острове довольно часто: очередной крупный всплеск был зафиксирован в 2011-12 годах во время движения магмы под поверхностью. Небольшое извержение на вулкане было также зарегистрировано в 1950 году – но пока что сейсмологи говорят, что сильных выбросов магмы ожидать не стоит.