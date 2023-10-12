Саграду Фамилию обещают достроить в ближайшие годы

Но препятствия все еще остаются: строительство продлится как минимум до 2026 года.

Спустя больше 140 лет после того, как испанский епископ заложил краеугольный камень базилики Саграда Фамилия в Барселоне, знаменитая незавершенная церковь медленно подходит к долгожданной финишной черте: на прошлой неделе пять из шести ее центральных башен наконец полностью закончены.

Однако завершения строительства шедевра Антонио Гауди придется ждать минимум до 2026 года. Фонд Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família, который курирует строительство церкви, сообщил, что работы на двух главных башнях церкви завершены. Вместе с двумя другими, завершенными в прошлом году, эти башни символизируют евангелистов: Матфея, Марка, Луку и Иоанна, традиционно считающихся авторами канонических Евангелий, повествующих о жизни Иисуса Христа.

Уникальный дизайн Храма Святого Семейства (он же Саграда Фамилия), включающий в себя элементы готики и модерна, привлекает в Барселону миллионы туристов. Церковь входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с другими зданиями Гауди в Барселоне.

Саграда Фамилия – главный проект великого Антонио Гауди и одно из самых спорных и невообразимых творений в истории мировой архитектуры. Достаточно сказать лишь, что во всей конструкции здания нет ни одной прямой линии. Каталонский архитектор посвятил немалую часть своей жизни проектированию своего шедевра. Строительство собора началось в 1882 году и продолжается до сих пор. Гауди интенсивно работал над проектом, пока его не сбил трамвай в возрасте 73 лет. Финансирование проекта осуществляется из частных пожертвований, поток которых, к счастью, не иссякает.

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Четыре завершенные башни были увенчаны скульптурами крылатых фигур, связанных с евангелистами: быка, орла, человека и льва. Конструкции имеют высоту около 135 метров – это третьи по высоте башни христианских церквей.

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Поколения испанцев жили и умирали рядом с огромной церковью, которая продолжала строиться десятилетиями, а ее высокие, частично завершенные шпили часто были окутаны строительными лесами или окружены кранами. В ноябре 2010 года Папа Бенедикт XVI освятил церковь как базилику и провел там мессу перед семью тысячами человек.

Фонд Саграда Фамилия заявил, что все еще надеется, что самая высокая и центральная башня, изображающая Иисуса, будет завершена к 2026 году, к столетнему юбилею смерти Гауди.

После смерти Гауди строительство здания на протяжении десятилетий сопровождалось задержками и ожесточенными спорами. Критики утверждали, что сменявшие друг друга архитекторы не могли следовать первоначальному видению Гауди.

Более того: несколько лет назад руководство храма оштрафовали на 36 миллионов евро – городские власти напомнили администрации знаменитого долгостроя о том, что работы ведутся без лицензии. К тому же Гауди был так увлечен своим проектом, что не завершил все необходимые документальные процедуры, и здание не было включено в реестр недвижимости, а у собственников имелось только подтверждение на право владения земельным участком. Деньги нужно было выплатить мэрии. Их собирались потратить на благоустройство прилегающего района и его транспортной инфраструктуры.