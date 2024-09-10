Сахалинский гид спас утопающих при помощи пятилитровых бутылок

Течение уносило местных жителей в открытое море.

Анатолий Раскильдин, сахалинский гид, работающий в турфирме «Сахтрэвел», проявил мужество и решительность, спасая тонущих людей. Раскильдин сопровождал группу московских туристов, когда рядом с поселком Яблочное к ним подошел мужчина и сообщил, что в море находятся двое местных жителей, которых уносит течением. Не теряя времени, Анатолий быстро надел гидрокостюм и отправился на помощь.

Он увидел двух человек, которые находились довольно далеко от берега. Гид понял, что веревка в этом случае бесполезна, поэтому решил использовать подручные средства. Он взял две пустые пятилитровые бутылки из-под воды, доплыл до женщины и дал ей одну из них. Затем он вернулся за мужчиной, который находился примерно в двадцати метрах от берега. Спасенные люди смогли благополучно добраться до берега.

Сам Анатолий скромно говорит, что просто умеет хорошо плавать и ему повезло, что у него был гидрокостюм. Он признается, что не считает себя героем, а просто действовал по ситуации. Местные жители предупреждают, что море в районе Яблочного может быть коварным из-за сильных отбойных течений. В таких условиях даже опытные пловцы могут оказаться в опасности.

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Ранее сообщалось, что двое взрослых мужчин и подросток исчезли по дороге с Шантарских островов на Сахалин.