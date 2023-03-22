Самая большая в мире коллекция человеческих мозгов хранится в подвале университета

Она формировалась десятилетиями вплоть до 1982 года.

Вдоль стен подвала датского университета Оденсе выстроились бесчисленные полки, на которых хранится, как считается, самая большая в мире коллекция человеческих мозгов.

В общей сложности 9479 органов были извлечены из трупов пациентов с психическими заболеваниями в течение четырех десятилетий до 1980-х годов. Эта коллекция хранилась в формалине в больших белых ведрах с цифрами и была делом всей жизни выдающегося датского психиатра Эрика Стромгрена.

Начавшееся в 1945 году, это было «своего рода экспериментальное исследование», – объяснил эксперт по истории психиатрии Йеспер Вачи Краг.

Стромгрен и его коллеги полагали, что «возможно, они смогут узнать что-то о том, где локализуются психические заболевания». У этого эксперимента, впрочем, есть один непростой этический нюанс. Ни у умерших, ни у членов их семей никогда не спрашивали разрешения на извлечение мозга.

«Это были государственные психбольницы, и не было людей со стороны, которые задавали бы вопросы о том, что происходит в этих госучреждениях», – Йеспер Вачи Краг.

В то время права пациентов не были главной заботой. Наоборот, общество считало, что от этих людей нужно защищаться, считает исследователь из Копенгагенского университета. В период с 1929 по 1967 год закон требовал стерилизации лиц, помещенных в психиатрические учреждения. Вплоть до 1989 года им нужно было получить специальное разрешение на вступление в брак.

Дания считала «душевнобольных» людей, как их называли в то время, «бременем для общества и полагала, что им нежелательно позволять иметь детей. В то время каждый умерший датчанин подвергался вскрытию, говорит патологоанатом Мартин Виренфельдт Нильсен, директор коллекции.

Практика извлечения мозга из пациентов больницы прекратилась лишь в 1982 году. А в 2018 году вся коллекция была перевезена в Оденсе.

Исследования коллекции на протяжении многих лет охватывали широкий спектр заболеваний, включая деменцию, шизофрению, биполярное расстройство и депрессию. Некоторые из мозгов принадлежали людям, которые страдали как проблемами психического здоровья, так и заболеваниями мозга.

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Коллекция мозгов в Оденсе Фото: Sergei Gapon

«Поскольку многие из этих пациентов были госпитализированы, возможно, на полжизни или даже на всю жизнь, у них также были бы другие заболевания головного мозга, такие как инсульт, эпилепсия или опухоли головного мозга», – Мартин Виренфельдт Нильсен.

В настоящее время коллекция используется в четырех исследовательских проектах.

«Если ее не использовать, то она будет просто бесполезно храниться. Поскольку она у нас есть, мы должны ее использовать», – сказал Нильсен, пожаловавшись на нехватку ресурсов для финансирования исследований.

По словам нейробиолога Сюзанны Аснар, эксперта по болезни Паркинсона из копенгагенской исследовательской больницы, мозг уникален тем, что позволяет ученым увидеть эффекты современных методов лечения.

«Их не лечили теми методами лечения, которые есть у нас сейчас», – сказала она.

Мозг современных пациентов, возможно, был изменен в результате лечения, которое они получили. Команда Аснар сравнивает из с мозгом из коллекции, чтобы понять, могут ли какие-либо изменения в мозге быть связаны с лечением.