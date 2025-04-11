Самая фотогеничная кошка «Земли леопарда» стала мамой

Самка по имени Мия считается самой настоящей звездой заповедной территории.

В нацпарке «Земля леопарда» выбрали самого «фотогеничного» обитателя с самым обширным профессиональным портфолио.

Молодая самка Leo 325F по имени Мия отмечается на снимках разных фотографов с самого детства. На счету модели уже более четырех профессиональных снимков, что является редкостью для скрытных обитателей «Земли леопарда», которых обычно запечатлевают фотоловушки, а такие снимки превосходным качеством обычно не отличаются.

А вот Мия попадает в объективы профессиональных фотографов с полугода. Впервые её удалось снять известному фотографу-анималисту Сергею Горшкову. Тогда совсем юная самка позировала вместе с матерью и вторым котёнком на обрыве скалы нацпарка «Земля леопарда».

Первый снимок Мии с мамой и другим котёнком Фото: Сергей Горшков / ФГБУ «Земля леопарда»

Подросшим котёнком она снова попала в кадр, пристально смотря в камеру. Автором фотографии также является фотограф Сергей Горшков.

Спустя время самка стала самостоятельной и сепарировалась от матери – тогда она на время пропала из поля зрения фотокамер. Однако совсем недавно благодаря профессиональному немецкому фотографу Саше Фонсека специалисты выяснили причину такого перерыва – Мия стала мамой. На кадрах — совсем юный наследник фотогеничной династии в сопровождении мамы-модели.

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Мия со своим котенком Фото: Саша Фонсека / ФГБУ «Земля леопарда»

«Ранее на этом участке часто фиксировалась мать Leo 325F – самка Leo 99F, за которой ученые нацпарка тоже наблюдают с пеленок. Leo 325F — один из немногих леопардов, чья родословная прослеживается до третьего поколения», — рассказала Таисия Марченкова, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Установить личность самки удалось благодаря узору пятен на шкуре леопарда – он уникален, как отпечатки пальцев у людей. Помимо фотографов дикой природы, ежедневно обитателей национального парка «Земля леопарда» фиксируют скрытые фотоловушки – в нацпарке расположена самая большая сеть скрытых автоматических фотокамер в России.

Хранителем Мии с 2023 года является компания Greenway Global. Имя было выбрано совместными усилиями.

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Мия у пещеры Фото: Сергей Горшков / ФГБУ «Земля леопарда»