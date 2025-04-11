авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю
Russian Traveler

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Самая фотогеничная кошка «Земли леопарда» стала мамой

Самая фотогеничная кошка «Земли леопарда» стала мамой

Самка по имени Мия считается самой настоящей звездой заповедной территории.

В нацпарке «Земля леопарда» выбрали самого «фотогеничного» обитателя с самым обширным профессиональным портфолио. 

Молодая самка Leo 325F по имени Мия отмечается на снимках разных фотографов с самого детства. На счету модели уже более четырех профессиональных снимков, что является редкостью для скрытных обитателей «Земли леопарда», которых обычно запечатлевают фотоловушки, а такие снимки превосходным качеством обычно не отличаются.

А вот Мия попадает в объективы профессиональных фотографов с полугода. Впервые её удалось снять известному фотографу-анималисту Сергею Горшкову. Тогда совсем юная самка позировала вместе с матерью и вторым котёнком на обрыве скалы нацпарка «Земля леопарда».

Фото: Сергей Горшков / ФГБУ «Земля леопарда»
Первый снимок Мии с мамой и другим котёнком

Подросшим котёнком она снова попала в кадр, пристально смотря в камеру. Автором фотографии также является фотограф Сергей Горшков. 

Спустя время самка стала самостоятельной и сепарировалась от матери – тогда она на время пропала из поля зрения фотокамер. Однако совсем недавно благодаря профессиональному немецкому фотографу Саше Фонсека специалисты выяснили причину такого перерыва – Мия стала мамой. На кадрах — совсем юный наследник фотогеничной династии в сопровождении мамы-модели.

Фото: Саша Фонсека / ФГБУ «Земля леопарда»
Мия со своим котенком

«Ранее на этом участке часто фиксировалась мать Leo 325F – самка Leo 99F, за которой ученые нацпарка тоже наблюдают с пеленок. Leo 325F — один из немногих леопардов, чья родословная прослеживается до третьего поколения», — рассказала Таисия Марченкова, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Установить личность самки удалось благодаря узору пятен на шкуре леопарда – он уникален, как отпечатки пальцев у людей. Помимо фотографов дикой природы, ежедневно обитателей национального парка «Земля леопарда» фиксируют скрытые фотоловушки – в нацпарке расположена самая большая сеть скрытых автоматических фотокамер в России.

Хранителем Мии с 2023 года является компания Greenway Global. Имя было выбрано совместными усилиями. 

Фото: Сергей Горшков / ФГБУ «Земля леопарда»
Мия у пещеры

Дальневосточные леопарды в «Земле леопарда»

Дальневосточный леопард – одно из самых редких животных на планете. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 диких особей этого хищника. Зверь находился на грани исчезновения. Однако создание национального парка «Земля леопарда» и его эффективная работа позволили значительно увеличить популяцию. Надежная охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение числа копытных и экопросвещение местного населения стали основой трехкратного роста численности животных. В настоящее время количество известных особей дальневосточного леопарда возросло до 129.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025