Самая фотогеничная кошка «Земли леопарда» стала мамой

Самка по имени Мия считается самой настоящей звездой заповедной территории.
В нацпарке «Земля леопарда» выбрали самого «фотогеничного» обитателя с самым обширным профессиональным портфолио.
Молодая самка Leo 325F по имени Мия отмечается на снимках разных фотографов с самого детства. На счету модели уже более четырех профессиональных снимков, что является редкостью для скрытных обитателей «Земли леопарда», которых обычно запечатлевают фотоловушки, а такие снимки превосходным качеством обычно не отличаются.
А вот Мия попадает в объективы профессиональных фотографов с полугода. Впервые её удалось снять известному фотографу-анималисту Сергею Горшкову. Тогда совсем юная самка позировала вместе с матерью и вторым котёнком на обрыве скалы нацпарка «Земля леопарда».
Подросшим котёнком она снова попала в кадр, пристально смотря в камеру. Автором фотографии также является фотограф Сергей Горшков.
Спустя время самка стала самостоятельной и сепарировалась от матери – тогда она на время пропала из поля зрения фотокамер. Однако совсем недавно благодаря профессиональному немецкому фотографу Саше Фонсека специалисты выяснили причину такого перерыва – Мия стала мамой. На кадрах — совсем юный наследник фотогеничной династии в сопровождении мамы-модели.
«Ранее на этом участке часто фиксировалась мать Leo 325F – самка Leo 99F, за которой ученые нацпарка тоже наблюдают с пеленок. Leo 325F — один из немногих леопардов, чья родословная прослеживается до третьего поколения», — рассказала Таисия Марченкова, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».
Установить личность самки удалось благодаря узору пятен на шкуре леопарда – он уникален, как отпечатки пальцев у людей. Помимо фотографов дикой природы, ежедневно обитателей национального парка «Земля леопарда» фиксируют скрытые фотоловушки – в нацпарке расположена самая большая сеть скрытых автоматических фотокамер в России.
Хранителем Мии с 2023 года является компания Greenway Global. Имя было выбрано совместными усилиями.
Кошкин дом: экспедиция Russian Traveler и Greenway Global в нацпарк «Земля леопарда»
Дальневосточные леопарды в «Земле леопарда»
Дальневосточный леопард – одно из самых редких животных на планете. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 диких особей этого хищника. Зверь находился на грани исчезновения. Однако создание национального парка «Земля леопарда» и его эффективная работа позволили значительно увеличить популяцию. Надежная охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение числа копытных и экопросвещение местного населения стали основой трехкратного роста численности животных. В настоящее время количество известных особей дальневосточного леопарда возросло до 129.