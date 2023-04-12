Самая маленькая собака в мире попала в Книгу рекордов Гиннесса

Ее высота в холке не превышает 10 сантиметров.

Двухлетняя самка чихуахуа по кличке Перл, родившаяся 1 сентября 2020 года, официально признана самой маленькой взрослой собакой в мире. Высота Перл в холке составляет 9,14 см, а длина – 12,7 см при весе 553 граммов.

Перл является родственницей предыдущей рекордсменки, Миракл Милли (9,65 см в холке), которая, к сожалению, скончалась в 2020 году до рождения Перл. Перл – дочь одной из однояйцевых сестер Милли. Как и ее предок Милли, Перл при рождении весила меньше 28 граммов.

«Мы счастливы, что она у нас есть. И мы счастливы иметь эту уникальную возможность побить собственный рекорд и поделиться с миром этой удивительной новостью», – Ванеса Семлер, владелица собаки.

Перл была недавно представлена миру в Милане на съемках телевизионного шоу талантов Lo Show Dei Record. Ванесса вынесла ее на сцену в роскошном кресле в форме пасхального яйца, вызвав восторженные аплодисменты.

Ванесса сказала ведущему шоу Джерри Скотти, что Перл – «немного дива». Ей нравится есть высококачественную еду, такую как курица и лосось, и она любит «красиво одеваться». Ванесса описала Перл как «маленькую, как мячик» и сказала, что она немного выше чайной чашки. Что необычно для чихуахуа, у Перл очень спокойный темперамент, и ее не смущало то, что она выступала на сцене перед огромной живой аудиторией.

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Рекордсменке в этом году исполнится три года Фото: Guinness World Records

Рекордный рост Перл был измерен в той же больнице, где она родилась: в больнице для животных Crystal Creek в Орландо, штат Флорида. Ее измеряли три раза подряд с небольшими перерывами между каждым замером. В соответствии с правилами записи каждое измерение проводилось от основания стопы передней лапы до вершины холки (гребень между лопатками) по прямой вертикальной линии.

По словам Ванессы несмотря на то, что собаке уже больше двух лет, Перл все еще остается «ребенком в душе». У Ванессы есть еще три собаки, но все они «нормального» размера.