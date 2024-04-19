Самая необычная библиотека в мире

На берегу Бохайского залива Желтого моря в Китае есть здание, гармонично вписанное в пейзаж и идеально выполняющее свое предназначение: под умиротворяющие звуки волн люди могут здесь читать книги.

На многих морских курортах можно взять книгу в пляжной библиотеке, но эти объекты являются скорее киосками и не предполагают работы на своей территории. Китайское архитектурное бюро Vector Architects развило идею возможностей чтения на пляже.

Здание из бетона и дерева с огромными панорамными окнами было построено на побережье в районе Бэйдайхэ провинции Хэбэй. Естественный свет, заливающий помещение, в сочетании с тишиной, позволяют работать в библиотеке Seashore Library максимально эффективно.

Фото: Vectorarchitects.com

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Авторам проекта было интересно исследовать взаимосвязь человека и природы. Библиотека «живет» именно по этому принципу: в хорошую погоду жалюзи на окнах первого этажа убираются, и помещение зрительно соединяется с морем.

При этом Seashore Library – больше, чем просто место с многотысячной коллекцией книг. Здание разделено на несколько частей: есть область для чтения, для медитации и для активных занятий, а утолить голод и жажду можно в баре.

Проект оказался настолько удачным, что архитекторы создали неподалеку такую же уединенную часовню. Это самое близкорасположенное к морю городское здание в мире. Для того, чтобы не страдать от приливов, оно возвышается на сваях. Двухэтажная постройка площадью 270 кв. м. внизу предлагает помещения для отдыха, а верхняя площадка представляет собой часовню с видом на океан.