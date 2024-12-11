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Самая старая птица в мире снова снесла яйцо – в 74 года!

Фото: Wikipedia Commons

Самка альбатроса по кличке Виздом

Самка альбатроса по кличке Виздом («Мудрость») отложила яйцо в свои почтенные 74 года.

Самка альбатроса по кличке Уисдом («Мудрость»), которой примерно 73-74 года, отложила яйцо на Гавайях. Об этом сообщили представители Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы Тихоокеанского региона США. Уисдом прославилась как самая старая дикая птица на планете. Неделю назад она вернулась на свое традиционное место гнездования в Национальный заповедник на островах Мидуэй.

Сразу после прибытия Уисдом нашла себе нового партнера – их у нее за долгую жизнь сменилось немало, хотя альбатросы и считаются однолюбами. Впрочем, старушка умудрилась пережить даже ученого, который сделал птицу объектом своего исследования и впервые окольцевал ее в 1956 году, что уж тут говорить о самцах. 

Сотрудники заповедника вскоре обнаружили, что она уже высиживает яйцо. Биолог Джон Плисснер обратил внимание, что это первое яйцо самки за последние четыре года, и выразил свою радость по этому поводу. Плисснер также заметил, что появление яйца указывает на то, что у птицы все еще хватает энергии для воспитания потомства, несмотря на ее почтенный возраст. Он с нетерпением ожидает появления на свет маленького альбатроса.

На протяжении своей жизни самка альбатроса регулярно появляется на страницах СМИ по всему миру. Мы тоже не раз о ней писали: 

Ранее зоопарк Хьюстона объявил, что 90-летний самец черепахи по имени мистер Пиклз и его 53-летняя партнерша недавно стали родителями трех детенышей, которые получили имена Укроп, Огурец и Халапеньо.

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