Самец белоголового орлана пытался высидеть камень (и, в итоге, все-таки стал отцом)

Невероятно трогательная история.

Всемирный птичий заповедник и приют в Миссури, где содержатся пернатые, неспособные выжить в дикой природе, рассказал завораживающую историю о стремлении 31-летнего орла стать отцом-одиночкой.

Мёрфи, 31-летний нелетающий белоголовый орлан, которого спасли от гибели в дикой природе, начал проявлять странное поведение в прошлом месяце, когда сотрудники заметили птицу, формирующую гнездо и сидящую на большом камне. День за днем решительный орлан сидел на камне, гостеприимно усыпанной листьями и ветками, ожидая невозможного.

Посетители приюта не могли не задаться вопросом о Мёрфи, чье вялое поведение привлекло столько внимания, что в приюте повесили табличку снаружи птичьего вольера для любопытных зевак. На табличке было написано: «Если вы видите орла, лежащего в дальнем левом углу под насестом, это Мёрфи! Мёрфи не ранен, не болен и не страдает каким-либо другим образом. Он свил гнездо на земле и очень осторожно высиживает камень. Удачи ему!».

Один из посетителей разместил у себя в соцсетях фото этой таблички, которое привлекло еще больше внимания. Любители животных начали просить заповедник подарить Мёрфи собственного орленка.

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По стечению обстоятельств, вскоре после того, как Мёрфи начал сидеть на своем камне, в приют поступило известие, что 2 апреля из-за сильного ветра упало орлиное гнездо, в котором находились два птенца. Один орленок пережил инцидент и был доставлен в приют, где 14-дневного птенца назвали «орленком 23-126».

После лечения птенца сотрудники решили отдать его на воспитание одному из своих орлов. Разумеется, их взор сразу обратился на Мёрфи, который проявил высокие родительские чувства, крича и бросаясь на других орлов, которые приближались к его гнезду.

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Постепенно сотрудники приюта начали знакомить Мёрфи с птенцом. 6 апреля они поместили орленка в защитную клетку для его первой встречи с Мёрфи. Как только сотрудники почувствовали, что орлан привык к птенцу, они выпустили орленка из клетки.

Мёрфи сразу же приступил к своим отцовским обязанностям. Сотрудники бросили в вольер два вида продуктов: нарезанный корм, который птенец мог есть сам по себе, и крупную рыбу, с которой мог справиться только Мерфи. Взрослый орлан измельчил рыбу и впервые накормил ею птенца.

«Мёрфи и его новый подопечный прекрасно сдружились. Мы можем увидеть, как Мёрфи ждет, пока птенец поест. Когда малыш не ест сразу, он берет немного еды, и тогда малыш начинает есть. Именно такую связь мы и ищем. Мерфи прекрасно моделирует поведение орла и становится замечательным, нежным папой», – говорят сотрудники заповедника.

Мёрфи и его птенец уже успели пережить неприятный инцидент. После сильного дождя птенец насквозь промок, тяжело дышал и страдал от переохлаждения. Его отвезли в ветеринарную клинику, где вытерли полотенцами и обогрели. Приют укрепил гнездо птенца и через день поместил обратно в вольер Мёрфи, после чего связь между ними возобновилась.

«Было немного страшно, когда мы обнаружили птенца, который промок после шторма», – говорит исполнительный директор приюта Дон Гриффард. Но она добавляет, что Мёрфи прекрасно «учится тому, как стать отцом в первый раз».