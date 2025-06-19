Самец гигантской черепахи впервые стал отцом в 135 лет

Потомство у Голиафа появилось в зоопарке Майями.

Старейшее животное зоопарка Майами (США), гигантская черепаха Голиаф, впервые стал родителем в возрасте 135 лет. Его первый детеныш появился на свет 4 июня, а буквально перед этим, 15 июня, Голиаф отметил юбилей. Предположительно, он родом с Галапагосских островов.

После долгих безуспешных попыток обзавестись потомством, Голиаф сумел стать отцом благодаря новой партнерше — черепахе по прозвищу Сладкий Горошек, которой также много лет. Оба родителя здоровы, а малышу обеспечены оптимальные условия для жизни и развития.

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Ранее зоопарк Хьюстона объявил, что 90-летний самец черепахи по имени мистер Пиклз и его 53-летняя партнерша недавно стали родителями трех детенышей, которые получили имена Укроп, Огурец и Халапеньо.