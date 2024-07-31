Самка гиппопотама затоптала сотрудника зоопарка

Она пыталась защитить своего детеныша.

В Индии самка гиппопотама напала на сотрудника зоопарка и убила его. Об этом пишет Indian Express.

54-летний сотрудник зоопарка Bhagwan Birsa Biological Park в городе Ранчи зашел в вольер, чтобы проверить состояние новорожденного детеныша гиппопотама. Сантош Кумар Махто попытался передвинуть малыша, но его мать восприняла это как угрозу и напала на смотрителя. Она затоптала его насмерть.

Коллегам удалось вытащить мужчину из вольера. Махто срочно госпитализировали, и врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти пациента не удалось. Директор зоопарка Джаббар Сингх принес соболезнования его семье и сказал, что начал расследование случившегося.

В качестве компенсации семье Махто могут выплатить два с половиной миллиона рупий (примерно 2,5 миллиона рублей). Кроме того, администрация зоопарка оплатила расходы на его лечение. Но другие смотрители все равно были возмущены случившимся, устроили забастовку и закрыли главный вход в зоопарк.

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