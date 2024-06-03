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Самое опасное инвазивное млекопитающее на планете: суперсвиньи завоевывают США

Фото: Mayra Beltran

Дикие свиньи уже наносят ущерб сельскому хозяйству на юге США – на миллиарды долларов

Помесь европейского дикого кабана и домашней свиньи – когда-то этих животных вывели канадские фермеры, чтобы получать больше мяса. Позже свиньи распространились по всей стране, а сейчас угрожают США. Эксперты утверждают, что свиньи способны выживать при экстремальных температурах и практически всеядны.

Особи весят до ста пятидесяти килограмм, в день способны преодолевать до 50 километров. У них толстый подшерсток, который помогает им спокойно выдерживать морозы до -50 градусов. Суперсвиньи роют в снегу норы, глубиной два метра и зимуют там. Они уничтожают скот (перенося разнообразные болезни), урожай, нападают на домашних животных. Опасный гибрид уже размножился в Канаде, а сейчас животные перебираются в США.

«Они невероятно подвижны. Очень умны. Практически всеядны. Они могут выжить в огромном диапазоне мест обитания. Это самое опасное инвазивное животное на планете», – говорит Райан Брук, эксперт из Университета Саскатчевана.

Райан Брук выразил серьезную озабоченность по поводу опасности, которую представляют эти крупные гибриды кабанов и одичавших свиней.

Он утверждает, что эти животные (которых он, кстати, первым окрестил «суперсвиньями») могут обернуться очень серьезной угрозой, если не предпринять немедленных действий для контроля их численности.

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