Самое дорогое сафари в мире: сколько стоит и что в него входит

Маршрут сафари за 160 тысяч евро включает шесть стран за 24 дня.

Туроператор Go2Africa предложил клиентам уникальное сафари – по словам организаторов, на продумывание одного его маршрута ушли годы. Путешествие охватывает шесть стран и займет 24 «насыщенных событиями» дней. За время сафари клиенты смогут увидеть величайшие чудеса африканского континента: от великолепных водопадов до эксклюзивных частных островов.

Те, кто забронировал поездку, начнут свое трехнедельное приключение в столице Кении Найроби. В сафари входит полет на вертолете в знаменитый природный заповедник Масаи Мара, ночевка в роскошном палаточном лагере, экскурсия на воздушном шаре на рассвете и возвращение на базу на автомобиле, в процессе которого получится вблизи понаблюдать за дикой природой.

Затем на частном вертолете туристов перевезут в слоновий заповедник Ретети, а за ним их ждет трансфер на элитную виллу – с пляжем и целой командой прислуги, состоящей из массажистки, шеф-повара и дворецкого. Здесь можно будет заняться кайтсерфингом, сноркелингом, глубоководной рыбалкой и посещением морского нацпарка Кисите.

На фото пляжная вилла Alfajiri в Кении, где гости останутся на три ночи Фото: Go2Africa

Через неделю путешествия туристам предстоит добраться на легком самолете до реки Замбези на очередную виллу, а затем совершить «Полет ангелов» на вертолете – он начинается у водопада Виктория и проходит через колоссальное ущелье Батока, а продолжается вдоль верхнего течения реки Замбези. После этого путешественники отправятся на два дня в Кейптаун.

Водопад Виктория Фото: Go2Africa

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После полета бизнес-классом гости окажутся во «всемирно известном» доме Эллермана, оригинальном особняке в уникальном «кейп-эдвардианском» стиле, который, по словам представителей Go2Africa, является популярным местом у знаменитостей, включая Мерил Стрип и семейство Кардашьян.

В стоимость также входит океанское сафари по побережью Кейптауна, вертолетная экскурсия по Кейптаунскому полуострову и множество других развлечений и заповедников.

Остров Кузин Фото: Go2Africa

Ближе к концу маршрута участники сафари отправятся на базу на окраине Национального парка Вулканов в Руанде, и здесь у туристов будет возможность присоединиться к исследователю Фонда горилл Дайан Фосси. Затем их ждет перелет в заповедник Грумети в Серенгети, а после – на частный остров Кузин на Сейшельских островах.

Стоит это удовольствие будет 160 тысяч евро за 24 дня – почти 16 миллионов рублей по текущему курсу.