Самое маленькое государство в 10 гектар появится на территории Албании

Суверенное государство ордена Бекташи может стать самым крохотным государством на планете – вчетверо меньше площади Ватикана.
21 сентября 2024 года премьер-министр Албании Эди Рама заявил о намерении создать Суверенное государство ордена бекташи в ближайшее время.
Бекташи – это члены суфийского ордена, то есть ответвления в исламе, которое считается более либеральным и толерантным в вопросах веры.
Если инициатива получит поддержку Албанского правительства, и в Конституцию страны будут внесены необходимые поправки, то государство станет самым маленьким из когда-либо созданных – оно расположится на территории Тирана, столицы Албании, и будет занимать всего 10 гектар (0,11 квадратных километров, для сравнения площадь Ватикана — 0,44 квадратных километров).
В государстве будет своя администрация, границы и паспорта – правда гражданство будут иметь лишь священнослужители и чиновники, по примеру государственной модели Ватикана.
Суфийский орден Бекташи был основан в XIII веке и распространен в Турции – однако приход к власти Мустафы Кемаля Ататюрка привел к гонениям последователей ордена. В 1925 году бекташи покинули Турцию и переместились в Албанию, где получили официальное признание и поддержку среди населения (предполагается, что в то время с этим направлением в стране было связано до 20% местного населения, сейчас около 5%).
По некоторым оценкам, в мире может проживать до 20 миллионов бекташей – в основном на Балканах. Хотя посчитать сложно — некоторые последователи открыто не заявляют о своей принадлежности к ордену из-за боязни гонений, так как в некоторых мусульманских странах не очень расположены к неортодоксальным толкованиям шиитского ислама.
Так, Суфийский орден Бекташи содержит элементы христианства (крещение и восприятие мира посредством триад), терпимо относится к употреблению алкоголя и не ущемляет права женщин в отношении одежды.
Государство может быть создано уже в 2025 году – премьер-министр Албании Эди Рама поддерживает инициативу, направленную на продвижение более позитивных взглядов на ислам в стране и продвижение религиозной толерантности, но она сперва должна получить одобрение парламента Албании. Официальное признание государства подразумевает внесение поправок в Конституцию Албании — в ней чётко прописана «неделимость» страны.
Управлять новым государством будет Дервиш Баба Монди, духовный лидер ордена. Баба Монди надеется на признание Бекташского государства странами Запада.
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