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Самолет экстренно приземлился на дорогу среди автомобилей: видео

Фото: Кадр из видео

Причиной назвали техническую неисправность.

В Латвии легкомоторный самолет совершил аварийную посадку прямо на оживленную трассу. Об этом пишет портал La.lv.

Tecnam P2008JC, летевший со стороны Риги, экстренно приземлился в районе города Адажи на Таллинском шоссе. Сразу после приземления самолет задел крылом дорожный знак, его занесло и он чуть не снес машину с людьми.

На борту самолета находились два человека, они не пострадали. Сейчас инцидент расследует транспортная прокуратура. Пока причиной случившегося названа техническая неисправность.

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