Самолет из Индии подал сигнал об «опасной инфекции» при приземлении в Москве

Пассажиру стало плохо на борту.

В среду утром самолет авиакомпании «Аэрофлот», возвращающийся из Дели, перед посадкой в Шереметьево подал сигнал об «особо опасной инфекции» на борту.

Пилот принял решение объявить код 401 из-за циркулирующих новостей о смертельном вирусе в Индии: в конце января Роспотребнадзор объявил о регистрации в штате Джамму и Кашмир 38 случаев заражения неизвестной инфекцией, которая унесла жизни почти половины заболевших. Они скончались от отека мозга, вызванным неизвестным токсином.

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Какие именно симптомы были у заболевшего, не сообщается. Airbus A350-900 успешно приземлился в Москве и вырулил на отдельную стоянку, как обязывает регламент. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой директора по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анну Захаренкову.

Больного пассажира вывели из самолёта спустя час и доставили в медпункт терминала. Позже заболевшего госпитализировали в городскую клиническую больницу. Врачи поставили пациенту «гастроэнтерит бактериального происхождения» – диагноз «опасная инфекция» подтвержден не был. Дальнейшая судьба пассажира не разглашается.

Далее рейс SU-233 обслуживался уже в штатном режиме. В этот же день в калининградском аэропорту Храброво отработали легенду о прибытии в Калининград из Индии больного пассажира с подозрением на холеру. По регламенту учений самолет также был отбуксирован на санитарную стоянку, а потенциального больного встретили сотрудники санитарно-карантинного пункта в индивидуальной защите.