Самолет не долетел до Иркутска из-за смерти пассажира

70-летний мужчина путешествовал в сопровождении лечащего врача.

Рейс «Аэрофлота» SU-1564 в Иркутск был вынужден вернуться в аэропорт назначения из-за смерти пассажира, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Утром 20 февраля Boeing 737 вылетел из Шереметьево в направлении Иркутска. В 60 километрах от Владимира — на высоте 10,000 метров — пилоты были вынуждены подать сигнал бедствия: один из пассажиров перестал подавать признаки жизни. Сообщается, что 70-летний мужчина находился на борту в сопровождении медика. Других подробностей о состоянии его здоровья на момент посадки не было.

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Мужчину пытались привести в чувство на борту: экипаж безуспешно проводил реанимационные действия на задней кухне воздушного судна. В этот момент самолет уже направлялся обратно в Москву – такое решение принял командир судна, так как до Иркутска оставалось ещё несколько тысяч километров пути.

В Шереметьево самолет встретили объявлением тревоги с кодом «синий»: он может использоваться при превышении посадочной массы самолета из-за неизрасходованного топлива.

По прибытии самолет встречала реанимационная бригада, но врачи смогли лишь констатировать смерть мужчины. Остальные пассажиры вылетели в Иркутск следующим рейсом.