Самолет сбил собаку при посадке в московском аэропорту

Авиадиспетчеры не сообщили пилотам о препятствии на полосе.

В московском аэропорту «Жуковский» самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» насмерть сбил собаку на взлетной полосе. Инцидент произошел в понедельник, 8 мая, в тот момент, когда лайнер Airbus 321, летевший из Душанбе в Москву, совершал посадку.

По предварительным данным, авиадиспетчеры не сообщили пилотам о каких-либо препятствиях на взлетно-посадочной полосе. В результате инцидента никто из 215 пассажиров и восьми членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал. Самолет также не получил повреждений.

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