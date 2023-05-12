авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Самолет сбил собаку при посадке в московском аэропорту

Фото: Unsplash

Авиадиспетчеры не сообщили пилотам о препятствии на полосе.

В московском аэропорту «Жуковский» самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» насмерть сбил собаку на взлетной полосе. Инцидент произошел в понедельник, 8 мая, в тот момент, когда лайнер Airbus 321, летевший из Душанбе в Москву, совершал посадку.

По предварительным данным, авиадиспетчеры не сообщили пилотам о каких-либо препятствиях на взлетно-посадочной полосе. В результате инцидента никто из 215 пассажиров и восьми членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал. Самолет также не получил повреждений.

Ранее сообщалось, что неизвестный беспилотник помешал посадке пассажирского самолета в московском аэропорту «Шереметьево».

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023