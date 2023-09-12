Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле

Причиной происшествия стал полный отказ гидравлической системы лайнера.

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» утром 12 сентября совершил аварийную посадку в поле рядом с селом Убинское (Новосибирская область) после полного отказа гидравлической системы. Согласно информации МЧС, на борту лайнера находился 161 человек, включая 23 детей. Airbus A320 летел из Сочи в Омск, где должен был приземлиться в 07:50 по местному времени. Однако в пути лайнер вначале подал тревожный сигнал, а затем пропал с радаров.

Уже на подлете к Омску экипаж самолета вышел на связь с диспетчерами: пилоты сообщили об отказе гидравлической системы, а затем ушли на второй круг. Но и после него гидравлика лайнера не заработала. Тогда командир воздушного судна (КВС) решил лететь в Новосибирск, поскольку в Омске длины взлетно-посадочной полосы (ВПП) могло не хватить для посадки. Дело в том, что из-за отказа гидравлики у Airbus A320 не работали тормозящие заслонки на крыльях и самолет мог выкатиться за пределы ВПП.

В самолёте три гидравлические системы, которые управляют механизацией крыла (закрылки, спойлеры), рулями, выпуском и уборкой шасси и вообще всеми подвижными деталями. Отказ одной из систем – неприятная, но и не экстренная ситуация.

Экипаж севшего в поле Airbus A320 Фото: Telegram-канал UralAirlines_Official

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Дистанция между городами для авиалайнера не так уж велика – 600 км. Тем не менее, дотянуть до Новосибирска лайнер «Уральских авиалиний» также не смог: уже через сорок минут, едва преодолев половину этого расстояния, пилоты сообщили о недостатке топлива. Причиной стало то, что, готовясь к посадке в Омске, пилоты вручную выпустили шасси, поднять которые обратно было невозможно из-за отказа гидравлической системы – это и привело к перерасходу топлива. Тогда пилоты приняли решение сажать самолет в поле — в 180 километрах от Новосибирска, рядом с селом Убинское.

По словам одной из пассажирок, Алины Захаровой, объявление об экстренной посадке пассажиры восприняли спокойно – но позже, после инструктажа по экстренной эвакуации — у них появился страх.

«Приходило осознание, что у нас сейчас будет какая-то страшная ситуация и неизвестно, выживем мы или нет», — рассказала Захарова.

Пилоты Airbus A320 совершили настоящее чудо: большая часть пассажиров в результате посадки не пострадала. Лишь двоим из них поставили предварительный диагноз «Ушиб», а еще двоим оказали помощь на месте: у одного пассажира повысилось артериальное давление, а у второго случился приступ бронхиальной астмы.

При этом самолёт посадили не на «брюхо», а на шасси, и так гладко, что на первый взгляд борт даже не подлежит списанию. Осталось понять, как его оттуда вытащить.

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