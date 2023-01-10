Самолету над Якутией вырвало люк во время полета: видео

Инцидент произошел на рейсе из якутского села Маган в Магадан.

Россиянин снял кадры полета в самолете Ан-26-100 с вырванным люком, который выполнял рейс из якутского села Маган в Магадан. Когда борт набрал высоту в несколько километров, люк грузового отсека разгерметизировался.

На борту в тот момент находились 25 человек, включая экипаж. Один из пассажиров, сидевший спиной к люку, снял происходящее на видео. При этом мужчина сохранил удивительное спокойствие и невозмутимость.

По словам другого пассажира рейса, Сергея Лидрика, разгерметизация произошла спустя примерно 10 минут после взлета — в салоне раздался громкий хлопок и поднялся сильный ветер, который сорвал шапки почти со всех, кто находился на борту.

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«В конце сидел мужчина, его самого чуть не сдуло. Он был уже не пристегнутый, отстегнулся. Чуть не вылетел», — рассказал Лидрик.

Мужчина также отметил, что сильнее всего испугались женщины, а часть пассажиров очень огорчилась из-за того, что их багаж выпал из открытого люка. Ко всему прочему, в салоне стало очень холодно – температура опустилась ниже -38 °C.

Между тем борт после ЧП сразу же пошел на посадку. Когда он приземлился в аэропорту, всем пассажирам дали успокоительное и пообещали вернуть деньги за билеты.

«Я отказался лететь в Магадан следующим рейсом — мне сказали, что лететь придется на том же самолете после того, как его отремонтируют», — заключил Лидрик.

Транспортная прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего.

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