Самолёт летел в Сан-Франциско, но оказался в Магадане

Boeing-777 авиакомпании Air India выполнял рейс Дели (Индия) — Сан-Франциско (США), но произвёл вынужденную посадку в аэропорту Магадана.

Утром 6 июня самолёт авиакомпании Air India выполнял рейс из Нью-Дели в Сан-Франциско. Когда он пролетал над территорией Якутии, пилоты сообщили о срабатывании индикации неисправности правого двигателя.

Сигнал бедствия экипаж не объявлял, но командир воздушного судна принял решение совершить незапланированную посадку в запасном аэропорту — в Магадане.

Фото: Flightradar

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В итоге самолёт с 232 пассажирами (большинство которых – граждане Индии и США) и 11 членами экипажа успешно приземлился. Однако в Магадане для незапланированных гостей не нашлось ни пограничников (хотя аэропорт числится как международный), ни гостиниц. Часть пассажиров с детьми разместили в нашедшихся гостиничных номерах, остальных пришлось поселить в здании школы.

Теперь «туристы поневоле» ждут резервного борта, который, по данным ТАСС, прибудет только 8 июня.

«Они, когда приземлялись, почувствовали удар самолета при попадании в яму — первое впечатление о Магадане. Второе — они проходили через наш аэровокзал. И третье — гостиниц нет», — сказал губернатор Магадана Сергей Носов изданию «Магаданская правда».