Самолёт совершил аварийную посадку из-за смерти пилота

Второй пилот взял на себя управление Airbus A350.

Пилот Turkish Airlines Ильчехин Пехливан умер во время многочасового перелёта из Сиэтла в Стамбул, объявили представители авиакомпании.

59-летний капитан Airbus A350 потерял сознание во время выполнения рейса 204, когда самолёт уже покинул Сиэтл. Инцидент произошёл во вторник вечером 8 октября. Сообщается, что Пехливан почувствовал себя плохо на высоте 11,900 метров, когда самолет находился над Гренландией. Экипаж пытался его реанимировать, но безрезультатно. Второй пилот принял решение совершить аварийную посадку в Нью-Йорке.

Аirbus A350 приземлился в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди около 6 утра. Поднявшаяся на борт бригада медиков зафиксировала смерть пилота – по словам представителей Turkish Airlines, он скончался до того, как самолет приземлился.

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Авиакомпания предприняла все меры, чтобы перенаправить пассажиров на другие рейсы.

Пехливан трудился в Turkish Airlines с 2007 года. В марте он проходил плановый медицинский осмотр, который не выявил никаких проблем со здоровьем, которые могли бы помешать его работе.