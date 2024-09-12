Самолёт столкнулся с другим авиалайнером и потерял хвост

Инцидент произошёл 10 сентября в международном аэропорту Атланты, США. На протараненном судне находилось 277 пассажиров.

Самолёт авиакомпании Delta направлялся в Луизиану, когда в его хвостовую часть врезался массивный лайнер той же авиакомпании, сообщает таблоид Daily Mail.

По сообщениям пассажиров рейса DL5526 пострадавшего самолёта — среди них было множество журналистов — воздушное судно готовилось ко взлёту, когда они услышали резкие скрежещущие звуки и громкие удары.

В Delta рассказали, что Airbus, который направлялся в Токио, находился на соседней полосе от луизианского самолёта. По каким-то причинам он сошёл со своей полосы и врезался в хвост воздушного судна A350, повредив его заднюю часть и крыло.

По словам журналистов, направлявшихся в Луизиану для ведения репортажа об урагане, ни огня, ни дыма при этом заметно не было. Пассажиры сильно испугались, но никто из них не пострадал. Сообщается, что их безопасно вывели из самолётов и пересадили на другие рейсы до пунктов назначения.

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На кадрах с места происшествия заметно, как самолёт Delta стоит на взлётно-посадочной полосе. Его хвост, практически полностью оторванный от основной части, свисает по левую сторону от кабины. В каком именно состоянии находится второе судно, неизвестно. Оба самолёта были перенесены в ангары для технического обслуживания.