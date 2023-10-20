Самолёт завис в воздухе над Сан-Франциско: оптическая иллюзия попала на видео

Пример причудливой оптической иллюзии снял пассажир другого самолёта.

Пассажир рейса в Сан-Франциско был поражен, когда из иллюминатора он заметил самолёт, который, казалось, застыл в воздухе. Он записал редкую оптическую иллюзию на видео и поделился им в соцсетях. Ролик вызвал любопытство и недоумение у зрителей.

На видео можно заметить, как самолет зависает над шоссе, пересекающим большой водоем. Описание к видео гласит: «Люди, посмотревшие это вирусное видео, говорят, что это "сбой в матрице"». Однако иллюзия вызвана не тем, что мы живем в антиутопии с виртуальной реальностью, а комбинацией сразу нескольких факторов.

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В сети полагают, что эта иллюзия связана с синхронным движением двух самолетов в одном направлении. Из-за этого второй самолет кажется неподвижным: он не меняет своего расстояния от глаза наблюдателя. Такое может произойти, если вы движетесь рядом с самолетом – в другом самолете или на машине возле аэропорта – а другой самолет летит немного медленнее. Эта теория также согласуется с основами физики движения.

Такое явление относительно редкое, но, по-видимому, оно чаще встречается в Сан-Франциско, где особые погодные условия и видимость часто позволяют самолетам приземляться близко друг от друга.

Другие аэропорты США, которые имеют соответствующие возможности для проведения одновременных взлетов и посадок, включают международный аэропорт Ньюарк Либерти и международный аэропорт Канзас-Сити.