Самому старому псу в мире исполнился 31 год

Знакомьтесь, бодрый старичок Боби.

Пес по имени Боби родился 11 мая 1992 года, и теперь ему исполнился 31 год. 13 мая в его доме в сельской португальской деревне Конкейрос, где Боби прожил всю свою жизнь, запланирована большая вечеринка по этому случаю.

Владелец собаки, Леонель Кошта, сказал, что это будет традиционная португальская вечеринка. Гостям будут подаваться местные мясные и рыбные блюда, а Боби, который ест только человеческую пищу, получит дополнительные вкусности. На вечеринку должны прийти «более 100 человек»; многие из них прилетают из-за рубежа специально по этому случаю.

Жизнь Боби стала гораздо более суетливой с тех пор, как в феврале он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

«У нас побывало много журналистов и людей со всего мира. Они приехали, чтобы сфотографироваться с Боби. Они ехали со всей Европы, а также из США и даже Японии», – Леонель Кошта.

Леонель рассказал, что в последние месяцы Боби был в добром здравии, хотя недавно его отвезли к ветеринару на осмотр. Леонель был обеспокоен потенциальным физическим и психическим стрессом, который мог испытать Боби после встречи с таким количеством посетителей.

«Мы сделали множество снимков, и ему приходилось много раз вставать и ложиться. Ему было нелегко. Его здоровье было немного подорвано, но сейчас ему лучше», – говорит Леонель.

Дата рождения Боби была подтверждена Ветеринарно-медицинской службой муниципалитета Лейрии, которая зарегистрировала Боби в 1992 году. Его возраст также был подтвержден SIAC, базой данных домашних животных, утвержденной правительством Португалии и управляемой SNMV (Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários; Национальный союз ветеринаров).

Боби в 1999 году Фото: Guinness World Records

Реклама

У Леонеля в прошлом было несколько собак преклонного возраста, в том числе мать Боби, Гира, которая дожила до 18 лет. Однако он никогда не предполагал, что кто-либо из его собак достигнет тридцатилетнего возраста.

«Если бы Боби мог говорить, он рассказал бы, как ему это удалось. Боби – единственный в своем роде», – отмечает Кошта.

По словам Леонеля, одним из главных факторов, способствующих долголетию Боби, является «спокойная, мирная среда», в которой он живет. Всю свою жизнь Боби свободно бродил по лесам, окружающим дом. Он никогда не сидел на цепи и не ходил на поводке. Боби также вырос в окружении множества других животных, поэтому никогда не был одинок. Леонель описывает его как «очень общительного» пса.

Боби со своим приятелем – котом по имени Сегиньо Фото: Guinness World Records

С наступлением преклонных лет Боби стало трудно ходить, поэтому он предпочитает околачиваться у дома во дворе. Его зрение ухудшилось, и он часто натыкается на разные предметы. Как и все пожилые, Боби много спит. Он отправляется в свою постель сразу после еды, хотя в холодные дни предпочитает вздремнуть у огня.

Леонелю, которому сейчас 38 лет, было всего восемь, когда родился Боби. Для него этот питомец – живое напоминание о прошлом.

«Боби особенный, потому что смотреть на него – все равно что вспоминать людей, которые были частью нашей семьи и, к сожалению, больше не с нами, таких как мой отец, мой брат или мои бабушка и дедушка, которые уже покинули этот мир. Боби представляет эти поколения», – говорит Кошта.