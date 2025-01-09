Самые необычные вакансии прошлого года: мельник, склейщик гидрокостюмов и другие

Многие слышали о таких необычных профессиях, как переворачиватели пингвинов или обниматели панд. В реальности на российском рынке труда встречаются редкие и оригинальные вакансии, которые не только привлекают интересными названиями, но и предлагают комфортные условия для кандидатов. Аналитики Авито Работы выявили 10 самых необычных вакансий, которые публиковали на платформе в 2024 году.

Аналитик спортивных матчей

В Брянске ищут спортивного аналитика, который будет подробно разбирать матчи по мини-футболу. Просматривая видео отдельных моментов, этот специалист должен суметь проанализировать ошибки игроков, дать советы и рекомендации, которые помогут командам повысить свое мастерство. Кандидату нужно разбираться в футбольных тактиках, а также понятно излагать свои мысли. Компания ожидает от будущего сотрудника опыта работы в качестве тренера, игрока или судьи по мини-футболу.

Переплетчик-архивариус

Навык переплетных работ, опыт в делопроизводстве и уверенное пользование ПК пригодятся кандидату на место переплетчика-архивариуса в Пятигорске. Впрочем, работодатель может на месте обучить новичка сшивать бумажные документы в книжные блоки и обращаться со стандартными и нестандартными листами. Сотрудник должен быть готов к работе не только в офисе, но и на выезде — на территории организаций и предприятий. Переплетчику-архивариусу обещают 30 000 рублей при частичной занятости.

Мельник

Кандидату необходимо обладать начальными техническими знаниями, а также быть готовым освоить эту профессию. На предприятии в Ставропольском крае работнику предлагают обучение, график 5/2, корпоративный транспорт из соседних населенных пунктов и зарплату 2 000 — 2 700 рублей за смену. В обязанности мельника входят обеспечение технологического процесса производства муки, а также техобслуживание, регулировка и мелкий ремонт оборудования.

SMM-специалист музыкального лейбла

Чтобы претендовать на эту вакансию в Ставрополе, нужно уметь вести и продвигать аккаунты в соцсетях, быть грамотным и коммуникабельным. Другим необходимым знаниям сотрудника музыкального лейбла обучат на месте за одну-две недели. Он будет трудиться полный день в офисе по графику 5/2. Компания готова принять и студентов, которые могут совмещать работу с учёбой. В резюме при отклике на вакансию соискателей просят дать ссылки на свои аккаунты в социальных сетях. Заработок составит от 25 000 до 45 000 рублей.

Походный гид

В Ставропольском каре подыскивают гида для проведения походов по Домбаю. Специалист будет сопровождать туристические группы в недельных путешествиях в тёплое время года — с мая по октябрь. Кандидат с опытом походов по горным маршрутам должен быть в хорошей физической форме, уметь оказывать первую медицинскую помощь, иметь навыки управления группой людей, быть ответственным и стрессоустойчивым. Также ему понадобятся умения жарить шашлыки и организовывать досуг. Гиду обещают зарплату от 60 000 рублей с питанием и проживанием.

Склейщик гидрокостюмов

На производство одежды для водных видов спорта требуется сотрудник по склейке гидрокостюмов из неопрена. Как отмечено в вакансии, им может стать ответственный и трудолюбивый соискатель без опыта, желающий обучиться этому делу. Сотруднику предлагают стандартный график 5/2 с рабочим днём с 8.00 до 17.00 часов и заработок 60 000-70 000 рублей.

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Стример

Одна из строительных компаний опубликовала на платформе вакансию для стримера. Ему поручат вести онлайн-трансляции в аккаунте работодателя в соцсетях. Стример будет развивать канал, продумывать идеи стримов, готовить и проводить прямые эфиры, создавать видеоконтент, работать с графикой и анализировать статистику трансляций. Зарплата в вакансии не указана, но отмечено, что позиция предусматривает частичную занятость по гибкому графику.

Пианист в храме

На подработку всего три раза в неделю по одному часу рассчитана вакансия пианиста в храме. Музыкант будет сопровождать мероприятия, которые проводятся в храме: помимо хорошего владения инструментом от него ожидают развитых навыков общения. Работодатель предлагает обсудить финальный размер вознаграждения с кандидатом на собеседовании, а в вакансии отмечено, что оплата составит от 1 000 рублей в час.

Джелатьере

На вакансию джелатьере в Благовещенске может претендовать кандидат без опыта, главное для него — желание обучаться профессии и развиваться в этом направлении, а также творческий подход. На производстве итальянского десерта джелато сотрудник может рассчитывать на оплату от 35 000 рублей в месяц. Также компания при необходимости поможет джелатьере с жильём или организует подработку поваром.