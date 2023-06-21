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Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Июньский фототурнир: Второй этап!
Июньский фототурнир: Второй этап!

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Самый большой камень в почке удалили жителю Шри-Ланки

Фото: Wikimedia Commons

Камень весил 800 граммов.

Урологи в армейском госпитале шри-ланкийского Коломбо обнаружили колоссальный камень в почках у 62-летнего Канистуса Кунге. 1 июня военный хирург доктор Кугадас Сутаршан провел медицинскую процедуру, называемую пиелолитотомией. Она заключается в хирургическом удалении камня через разрез в почке.

Сомнительное «достижение» Кунге теперь отмечено в Книге рекордов Гиннесса. Его камень в почке весом 800 граммов и диаметром примерно 11,5 см оказался рекордным когда-либо обнаруженным у человека. Предыдущим рекордсменом был пакистанец Вазир Мухаммад, у которого в 2008 году обнаружили камень в почке весом 616 граммов.

Несмотря на аномалию, почки, желчный пузырь и другие жизненно важные органы Кунге все еще работают нормально. Врачи не пояснили, причинял ли мужчине боль такой огромный камень, но обычно даже небольшие камни могут вызывать крайне болезненные ощущения.

Камни в почках состоят из солей и минералов, таких как кальций. Они могут появиться практически у каждого десятого человека в течение жизни.

Существуют разные типы камней в почках – они могут формироваться по разным причинам, в том числе из-за избыточной массы тела и приема определенных лекарств или пищевых добавок. Другие возможные причины включают слишком много (или, наоборот, недостаточно физических упражнений), употребление слишком малого количества воды и диету, содержащую слишком много соли или сахара. Инфекции и семейный анамнез также являются факторами риска развития болезни.

Один из главных способов предотвратить развитие камней в почках – пить много воды.

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