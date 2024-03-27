авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Самый большой набор LEGO в истории. Это карта мира из 11 695 деталей

Фото: LEGO Group

Набор выходил в линейке LEGO Art и позволяет воссоздать в формате настенного панно карту мира с помощью 2D деталей.

Карта мира из 11 695 деталей: этот набор стал самым большим из когда-либо выпущенных компанией. Размер собранной карты — 104×65 см.

Карта представляет собой 40 пластин с цветными тайлами, которые собираются в три сегмента. У пользователя есть возможность собрать карту тремя способами, а в центре разместить любимую часть мира.  Набор содержит буклет-инструкцию, рамку для оформления собранной карты, а также крепления, позволяющие разместить карту на стене и легко ее трансформировать при желании.

Фото: LEGO Group
Фото: LEGO Group
Фото: LEGO Group

Набор LEGO® Art Карта мира

«Мы знаем, что наши взрослые поклонники любят путешествовать. Не все из них могут путешествовать прямо сейчас, нет лучшего способа помочь исследовать мир, находясь в комфортных домашних условиях, чем позволить вспоминать о поездках и планировать новые, собирая и перестраивая этот набор.

Мы надеемся, что карта мира LEGO Art вдохновляет одних на новые приключения, а другим помогает переживать прекрасные воспоминания о прошлых путешествиях», — отметила Фьорелла Гроувз, креативный руководитель направления LEGO Art.

Наборы LEGO выпускает группа корпораций LEGO Group, главный офис которой находится в Дании. Корпорация была основана в 1932 году.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024