Самый быстрый поезд в мире удачно испытали в Китае

Один из них разогнался до 453 км/ч.

Испытания новых поездов прошли на участке железной дороги от Фуцина до Цяньчжоу в провинции Фуцзянь на востоке Китая.

На прошлой неделе один из поездов успешно проехал по мосту через залив Мэйчжоу со скоростью 453 км/ч. Другой промчался в туннеле Хайвэй – со скоростью 420 км/ч. Испытания показали, что эти поезда – самые быстрые в мире на данный момент.

Компоненты новой технологии прошли эффективные эксплуатационные испытания, продемонстрировав отличные показатели. Это достижение знаменует собой важную веху в разработке высокоскоростного поезда CR450, закладывая прочную основу для реализации технологического инновационного проекта CR450, говорится в сообщении Китайской железной дороги.

Реклама

Путешествие на поезде: вино, море и солнце читать

В настоящее время самая высокая скорость движения высокоскоростных поездов в Китае составляет 350 км/ч, что также является самой высокой скоростью движения высокоскоростных поездов в мире. При скорости 400 км/ч поезд сократил бы поездку из Пекина в Шанхай до 2,5 часов.

По словам эксперта эксперт по железным дорогам из Шанхайского университета Тунцзи Сунь Чжана, после достижения определенной скорости любое дальнейшее повышение скорости не будет легкой задачей, отметив, что прибавив 50 км/ч, CR450 станет еще одной вехой в развитии высокоскоростных поездов в Китае.

Достижение Китайской железной дороги – не абсолютный рекорд скорости для поездов. Так в 2007 году в ходе испытания во Франции модифицированный поезд TGV достиг скорости 574,8 км/ч, однако серийный TGV на такую скорость не способен.