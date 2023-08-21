Самый длинный тоннель в мире закрыли после схода поезда с рельсов

Инцидент произошел недалеко от города Седрён в Швейцарии.

Железнодорожное путешествие через швейцарские Альпы в ближайшие несколько месяцев будет занимать больше времени, чем обычно – из-за схода поезда с рельсов был частично выведен из строя Готардский базисный туннель протяженностью 57 километров.

Сойдя с рельсов, 16 вагонов товарного поезда повредили около восьми километров железнодорожных путей, говорится в заявлении швейцарского национального железнодорожного оператора SBB.

В SBB заявили, что туннель частично откроется 23 августа, при этом одна из двух линий, проходящих через горы, не пострадала от инцидента. Но сокращение пропускной способности будет означать изменение маршрута пассажирских поездов по живописной железной дороге.

«До особого распоряжения пассажирские поезда будут двигаться по панорамному маршруту. Время в пути увеличивается на 60 минут в национальном сообщении и на 60–120 минут в международном сообщении», – говорится в сообщении SBB.

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Фото: Swiss Federal Railways

Компания заявила, что изучает вопрос о том, можно ли безопасно перевозить пассажиров, если работает только один путь тоннеля, но в настоящее время он будет закрыт для негрузовых перевозок.

Открытый в 2016 году после 17 лет строительства, Готардский базисный тоннель стал жизненно важной железнодорожной артерией между северной и южной Европой, а также привлекательным местом для туристов, желающих пересечь самый длинный и глубокий тоннель в мире. Он обеспечивает прямое железнодорожное сообщение между швейцарским Цюрихом и Миланом в Италии. А также – представляет собой грузовой железнодорожный коридор между Роттердамом в Нидерландах и средиземноморским итальянским портом Генуя.

Швейцарские железнодорожные следователи в настоящее время пытаются установить причину аварии, в которой никто не пострадал.

«Готардский базисный туннель – один из самых безопасных в мире. Тот факт, что такая авария все еще может произойти, стал для нас сильным ударом. К счастью, обошлось без пострадавших, но был нанесен значительный материальный ущерб», – заявил директор SBB Винсент Дюкро.