Самый длительный непрерывный полет на винтовом самолете длился 64 дня

Рекорд установили в Америке в 1959 году. С тех пор его так никто и не смог побить.

Более двух месяцев двое пилотов Боб Тимм и Джон Кук жили, ели, спали и ставили мировой рекорд во время полета на самолете Cessna 172 «Скайхоук» – в нём рекордсмены провели ровно 64 дня 22 часа и 19 минут.

Историческое путешествие началось 4 декабря 1958 года, когда Cessna 172 с двумя пилотами на борту покинула аэродром Мак-Карран в Лас-Вегасе. Инициатива принадлежала Тимму – авиамеханику и сотруднику зала игровых автоматов отеля-казино Hacienda. Любитель приключений Тимм предложил владельцу казино профинансировать авантюру для продвижения популярности отеля (тот выделил 100 тысяч долларов, огромная сумма по современным меркам). Полёт получил статус благотворительной акции, направленной на помощь в исследовании раковых заболеваний.

Легендарный борт Cessna 172 сейчас находится в здании Международного аэропорта имени Гарри Рида в Лас-Вегасе Фото: Wikimedia Commons

После года подготовки самолёта и нескольких неудачных попыток, Cessna 172 удалось провести в воздухе почти 65 дней.

При взлёте самолёт изначально весил на 170 килограмм больше допустимой нормы для подобного судна, но авиационные власти дали разрешение на его эксплуатацию.

Дозаправка самолёта осуществлялась дважды в день на специально оговоренном участке калифорнийской дороги с помощью специально оборудованного фургона с топливным насосом – благодаря отлаженному процессу, когда пилоты опускали крюк и подхватывали шланг, самолёту не приходилось приземляться, вся процедура занимала не более трех минут. Воду, еду и другие необходимые вещи Тимму и Куку передавали с земли по лебедке.

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Дозаправка самолёта Cessna 172 в воздухе Фото: Архивное фото

Сложнее всего путешественникам пришлось в отношении соблюдения личной гигиены из-за строгих ограничений с водой: умываться приходилось на специально приделанной к самолёту платформе между кабиной и хвостом. Пилоты сменяли друг друга каждые 4 часа, а в свободное время отдыхали или развлекали себя играми и комиксами. Тимм и Кук столкнулись с множеством происшествий – отказом генератора, дозаправками в темноте, многочисленными поломками.

Сильно «уставший» самолёт пришлось посадить 7 февраля 1959, преодолев расстояние более чем в 240 тысяч километров (это как 6 раз облететь вокруг Земли по экватору). Пилотам удалось побить предыдущий рекорд, поставленный в штате Техас за год до их триумфа — тогда путешественники непрерывно оставались в воздухе в течение 50 суток.

Рекорд 65-дневного полета легкого одномоторного самолета так и не был побит до сегодняшнего дня. Легендарный борт сейчас находится в здании Международного аэропорта имени Гарри Рида в Лас-Вегасе: он встречает гостей в зоне получения багажа, напоминая о незабываемом приключении двух пилотов.

Позже Кук говорил: «В следующий раз, когда у меня будет настроение отправиться в продолжительный полёт, я залезу в наш мусорный бак с работающим пылесосом. И посижу там, пока мой психиатр не начнет свою рабочую смену».