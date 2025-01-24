Самый короткий в мире эскалатор находится в Японии – меньше 100 сантиметров

Любопытная конструкция находится в японском универмаге.

В крупном торговом центре города Кавасаки расположился эскалатор, предназначение которого остаётся для многих загадкой. Длина конструкции всего 83,4 сантиметра – это самый маленький эскалатор в мире.

Изначально проектировщики не ставили себе целью прославить своё изобретение и попасть с ним в книгу рекордов Гиннесса: ими руководило лишь желание соединить подземный уровень универмага More c подземкой соседнего торгового центра Azalea, но что-то пошло не по плану.

В 1989 году, когда открылся More, оказалось, что уровни торговых центров не были идеально выровнены, поэтому их решили соединить лестницей и небольшим эскалатором. Но в проект закралась ошибка: там, где должен был располагаться двигатель эскалатора, уже находилась огромная бетонная балка. Проектировщики не отказались от своей идеи и всё равно снабдили подвал торгового центра эскалатором – правда, совсем крошечным, всего в пять ступеней.

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Цель свою эскалатор так и не оправдал – в итоге подземные уровни двух торговых центров соединяет лестница, а движущиеся ступени лишь немного продлевают её наверху. Правда, несколько лет назад у эскалатора появилось больше смысла, когда его решили переключить на подъем людей наверх, чтобы они смогли сэкономить силы (и лишних пять секунд своей жизни). Зато диковинная — и практически бесполезная — конструкция стала знаменита на весь мир и попала в книгу рекордов Гиннесса как самый короткий эскалатор, «Petitcalator».