Самый короткий в мире международный мост – всего 6 метров

Деревянная конструкция соединяет испанскую и португальскую деревни.

Не секрет, что для жителей стран Шенгенской зоны границы никогда не являлись большой проблемой. Но даже для европейцев шестиметровый деревянный мост между Испанией и Португалией является настоящей диковинкой, которая привлекает туристов со всей Европы.

Небольшой деревянный мостик не более 1,45 метра в ширину появился между деревнями El Marcо в Испании и португальским населенным пунктом Marcо в 2008 году благодаря общественной инициативе.

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До этого жители двух деревень использовали «импровизированный пирс», с которого велась нелегальная торговля табаком или кофе между двумя странами. Однако пирс постоянно смывало водой во время сильных дождей. После подписания Шенгенского соглашения надобность в контрабанде отпала. А новый мост Эль-Марко стал не только важной частью инфраструктуры, но и общественной достопримечательностью – как самый короткий мост между странами.

Забавно, но при переходе через Эль-Марко туристы не только пересекают границу между двумя странами, но и совершают путешествие во времени. Всё из-за того, что Португалия живет по гринвичскому времени, а Испания по центральноевропейскому, а значит, опережает своего соседа на час.

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