Самый крупный аэропорт Европы закрыт на сутки: среди туристов хаос

Сбои начались из-за возгорания на снабжающей подстанции.

Лондонский аэропорт Хитроу будет закрыт на сутки вплоть до 23:59 часов 21 марта (до 2:59 22 марта по московскому времени), сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Решение приостановить работу самого крупного аэропорта в Европе было принято из-за перебоев в электроснабжении в результате пожара на главной подстанции Хитроу. Возгорание в Хейсе в 2,4 километра от аэропорта оставило без электричества тысячи домов в самом городке и ближайших районах; около 150 человек были эвакуированы. Причину возгорания пока установить не удалось.

В пресс-службе авиагавани рекомендовали пассажирам «не приезжать в аэропорт и обратиться в свою авиакомпанию за дополнительной информацией».

«Приносим извинения за неудобства», – написали представители аэропорта в социальных сетях.

Реклама

Новость спровоцировала хаос среди пассажиров одного из самых загруженных аэропортов в мире (в 2024 году через Хитроу прошли более 80 миллионов человек). Только в пятницу транспортный узел должен был принять около 200 тысяч пассажиров.

В результате как минимум 1357 рейсов были отменены или перенаправлены в другие аэропорты Великобритании, включая лондонский Гатвик. Некоторые пассажиры были вынуждены совершить посадку в Амстердаме, Франкфурте, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и даже Дели, сообщают британские таблоиды.

Местные журналисты предрекают, что всеобщий хаос и задержки накроют аэропорт на все выходные и захватят следующую неделю. Некоторые британские туристы из-за визовой политики оказались заперты в стыковочных аэропортах (например, в Китае), не имея возможности заселиться в отель. Руководству Хитроу приходится отбиваться от критиков, которые обвиняют аэропорт в неподготовленности к подобным ситуациям и долгой активации аварийных систем.