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Самый маленький парк в мире меньше квадратного метра: где он находится?

Фото: Guinness Records
Фото: Guinness Records

В прошлом месяце представители Книги рекордов Гиннеса назвали нового обладателя звания «самый маленький парк в мире».

Этот кусочек земли с небольшим участком травы, несколькими камнями и табуретом считается полноценным парком. Он находится в городе Нагаидзуми в префектуре Сидзуока в Японии – стране, которая славится своими «миниатюрными» достопримечательностями. 

Долгое время самым маленьким парком в мире считался 2-метровый Милл-Эндс в американском Портленде – рекордсмен вмещал в себя не только несколько растений, но и полноценное дерево. 

В прошлом месяце руководство Книги рекордов Гиннеса официально передало звание другому «малышу»: парк в Нагаидзуми гораздо меньше, всего 0,24 м², то есть помещается примерно в один газетный разворот.

Фото: Wikimedia Commons
Предыдущий рекордсмен парк Милл-Эндс в Портленде, США

Руководитель отдела управления строительством города Нагаидзуми Сюдзи Кояма признается, что создать собственный миниатюрный парк ещё в 1988 году их надоумил именно американский «коллега». Один из сотрудников впечатлился размерами Милл-Эндс во время путешествия в США и предложил создать в городе парк ещё меньше, чтобы максимально эффективно использовать свободное пространство на дороге вблизи здания муниципалитета. 

Жители Нагаидзуми уже давно считали парк «самым маленьким в мире», но в прошлом месяце после всех положенных измерений и протоколов этот статус получил официальное подтверждение. 

Кажется, теперь достопримечательность привлечет ещё больше туристов – также как и самый короткий в мире эскалатор, который, кстати, тоже располагается в Японии. 

В управлении строительством Нагаидзуми обещают следить за растительностью в парке и поддерживать участок в целости и сохранности. К счастью, много усилий для этого не потребуется. 

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