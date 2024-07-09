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Самый опасный медведь в мире напал на индийского садовника

Фото: Wikipedia Commons

Медведь-губач

Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован.

В городе Валпарай (штат Керала, Индия) ранним утром 4 июля медведь-губач напал на 58-летнего садовника по имени Лакшманан. Нападение произошло на территории поместья в старом квартале города. Медведь подстерег садовника, когда тот готовился к работе.

Работники поместья услышали крики Лакшманана и поспешили ему на помощь — им удалось прогнать зверя. Медведь убежал в ближайший лес. Садовник получил серьезные травмы и был доставлен сначала в ближайшую больницу, а затем в частную клинику.

Медведи-губачи обитают в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Они могут достигать высоты в холке до 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, они считаются одними из самых опасных для людей медведей в мире.

Ранее сообщалось, что в деревне индийского округа Панчмахал (штат Гуджарат) медведь-губач ранил четырех человек, в том числе несовершеннолетнюю девушку. 

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