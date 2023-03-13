Самый причудливый британский паб выставлен на продажу

Скособоченный паб уже давно снискал себе славу одного из самых знаменитых зданий в округе.

Чудаковатый паб из графства Уэст-Мидлендс очень популярен и привлекает гостей со всего мира благодаря одной особенности: одна из его стен выше другой на 1,2 метра, поэтому здание выглядит так, будто едва не падает, склонившись на сторону. Паб прозвали «шатающийся пьяница из Химли», и он принимает посетителей вот уже 192 года.

Одна из фишек барменов здесь – оптическая иллюзия, которой можно всегда можно развлечь гостей: монеты и шарики, пущенные по барной стойке, будто бы катятся по ней вверх.

«Шатающийся пьяница из Химли» был построен в 1765 году. Сперва он был простым фермерским домиком, а пабом стал в 1830-х. И хотя теперь это популярная туристическая достопримечательность, будущее её туманно. Пивовары Marston's объявили о продаже паба – всего через несколько месяцев после реконструкции. Эта новость появилась на фоне планов фирмы Wetherspoon закрыть десятки пабов по всей стране.

Местные жители теперь обеспокоены, что популярный паб может закрыться навсегда, если не найдется покупатель. 64-летний Деррик МакКонелл из Дадли, который является завсегдатаем паба уже более 20 лет, говорит, что заведение изо всех сил пыталось вернуть былой ритм жизни после пандемии.

Чтобы зайти в паб клиентам приходится пройти через наклоненную дверь Фото: Daily Mail

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«Это великолепный паб, но у него, как и у большинства, есть свои проблемы несмотря на то, что это уникальное место. Я знаю, что владельцы старались после пандемии, а затем им пришлось раскошелиться на ремонт. Поскольку такие старые здания требуют тщательного ухода, я знаю, что многие завсегдатаи беспокоятся, что они не будут сданы в эксплуатацию. Мы искренне опасаемся за его будущее сейчас. Было бы обидно потерять его, потому что больше нигде в мире такого нет», – Деррик МакКонелл.

Паб приобрел свою забавную особенность из-за оседания почвы, вызванного добычей полезных ископаемых в 1800-х годах. Посетители паба часто говорят, что им кажется, что они перебрали с выпивкой еще до первой кружки пива. Необычное строение держится благодаря контрфорсам из кирпича и металлических стержней.

Компания Marston's из Вулверхэмптона продает паб вместе с десятками других «непрофильных объектов». Их можно будет приобрести по отдельности, небольшими группами или в виде группового пакета.

«После рутинного осмотра нашей недвижимости мы приняли решение предложить на рынок различные типы. Это позволит нам сосредоточиться на наших стратегических целях и максимизировать отдачу от нашего основного имущества», – Джудит Рафик, одна из руководительниц Marston's.

Ноэль Моффит, старший директор Christie & Co, консультанта по коммерческой недвижимости, управляющего продажей, добавил: «Это фантастическая возможность для частных лиц и нескольких операторов приобрести известные и успешные пабы в Англии и Уэльсе».