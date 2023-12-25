Самый танцевальный Новый год – с «Европой Плюс»

С «Европой Плюс» каждый год — это время новых впечатлений и драйвовых приключений. И чем как ни 13-часовым марафоном мировых суперхитов подвести итоги такого насыщенного 2023-го?

В уходящем году слушатели «Европы Плюс» могли отправиться куда угодно, ведь радиостанция подарила 400 билетов, а вместе с ними и незабываемых путешествий! Вместе с «Бригадой У» победители эфирного розыгрыша побывали на Кубе, в Мексике, Бразилии и Аргентине и приняли участие в создании самого зажигательного летнего хита. Кроме того, 20 счастливчиков стали гостями масштабного фестиваля SZIGET в самом сердце Будапешта и оторвались под лучшие хиты Билли Айлиш, Дэвида Гетты, Дипло и ещё более 100 всемирно известных артистов. А после «Живого Завтрака с Бригадой У» победительница игры «Европы Плюс» отправилась вместе с мужем в солнечное Гоа!



31 декабря можно смело отложить свой плейлист, ведь обо всём уже позаботилась «Европа Плюс»! В 17:00 в эфире стартует финальный чарт главного хит-парада страны, а в 20:00 в Top Club Chart прозвучит самая актуальная танцевальная музыка. С первых минут нового года и до 6:00 вся страна будет отрываться под праздничный ResiDANCE с Антоном Брунером. А в 2024-м слушателей «Европы Плюс» ждут новые хиты, крутые подарки и ещё больше невероятных приключений!

Больше подробностей — в эфире радиостанции, на europaplus.ru и страницах «Европы Плюс» в социальных сетях.