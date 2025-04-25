Рейтинг был составлен журналом Forbes.

Шереметьево был назван самым удобным аэропортом России по мнению экспертов журнала Forbes. В издании проанализировали данные 32 аэропортов, чей пассажиропоток в прошлом году превысил 1 миллион человек.

В результате самый высокий балл получил московский аэропорт Шереметьево с пропускной способностью 110 миллионов человек в год: среди аэропортов Европы по количеству пассажиров он кстати в прошлом году занял девятую строчку. В здании аэропорта действует восемь пассажирских терминалов. В 2024 году Шереметьево приняло 43,7 миллионов туристов.

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Удобство российских аэропортов оценивали по 15 ключевым показателям, включая количество летающих в воздушную гавань авиакомпаний, время ожидания багажа, уровень предоставляемого сервиса и разнообразие точек общепита.

В итоге Шереметьево возглавил список с 50,7 баллами. На втором месте Домодедово (50,2 балла), а третью строчку занял аэропорт Нового Уренгоя (47,1 Балл). В десятку также вошли Внуково, саратовский Гагарин, нижегородский Чкалов, Кольцово, Красноярск, Хомутово и Пулково.

Исследование проводится с 2020 года – пять лет назад первое место также досталось аэропорту Шереметьево.