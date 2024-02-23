Самый высокий человек в мире встретился с самым низким. И они сделали фото

Рост Султана из Египта составляет больше двух метров, а Джиоти — всего 36 сантиметров.

Самый высокий человек в мире встретился с самым низким ради совместной фотосессии. Об этом сообщает Telegraph.

Рост Султана Косена из Египта, самого высокого мужчины в мире, составляет 251 сантиметр. А самая маленькая женщина, Джиоти Амге из Индии, едва достигает 36 сантиметров. Пара уже однажды встречалась: это произошло в Египте в 2018 году, модели-рекордсмены снимались на фоне Джиоти Амге из Индии.

Фото: Guinnessworldrecords

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41-летний Косен попал в Книгу рекордов Гиннесса еще в 2009 году. Он заодно оказался обладателем самых больших в мире рук: длина каждой его ладони составляет 28,5 сантиметра (то есть, чуть меньше полного роста Амге). До десяти лет Султан развивался как нормальный ребенок, а потом у него обнаружили опухоль. После этого мальчик стал страдать от гигантизма.

Сейчас из-за своего роста египтянин испытывает некоторые сложности в жизни. Например, у него есть проблемы со здоровьем, он вынужден носить одежду, сшитую на заказ, и не может пользоваться обычной мебелью.

30-летняя Джиоти Амги обязана свему росту формой карликовости, известной как ахондроплазия. Но девушка не унывает: она работает актрисой и моделью, а в соцсетях у нее полтора миллиона подписчиков. Известность она обрела несколько лет назад, когда сыграла в сериале «Американская история ужасов», став самой низкорослой актрисой в истории.