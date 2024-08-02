Сбежавший из зоопарка пингвин поселился в Черном море

Он старается не приближаться к людям и берегу.

Туристы, отдыхающие на Черноморском побережье, заметили пингвина, который поселился в море. Птицу сняли на видео: на кадрах видно, как она ныряет и ловит рыбу недалеко от берега. При этом пингвин не приближается к людям и берегу.

Позже стало известно, что пингвин сбежал из частного зоопарка в Сочи и теперь живет один в Черном море. Об этом рассказал профессор, доктор биологических наук, академик РАЕ, главный научный сотрудник Кавказского заповедника Анатолий Кудахтин. Он отметил, что Черное море подходит для жизни пингвинов, так как там много рыбы, и пингвины хорошо приспосабливаются к окружающей среде.

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Кроме того, эксперт рассказал, что в ЮАР видел, как пингвины гуляют по городу, они могут кочевать по морю и жить там долгое время, иногда выходя на берег.

Ранее член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко предупредил россиян о ядовитых рыбах, с которыми можно столкнуться в августе при купании в Черном море.