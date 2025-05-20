Считавшийся погибшим кит «воскрес» у берегов США

Самка по кличке Кэлвин неожиданно объявилась спустя три года.

Самка северного гладкого кита по кличке Кэлвин, которую давно считали погибшей, спустя почти три года неожиданно объявилась близ берегов Массачусетса (США). Ранее ее видели с серьезными ранениями, типичными для ситуаций, когда морским животным удается с трудом и травмами выбраться из рыболовецких сетей или пластиковых удавок.

Работники океанариума New England Aquarium поясняют, что в большинстве случаев животные, пережившие такое испытание, гибнут. Ученые предполагали, что Кэлвин тоже стала жертвой такой трагедии, однако весной ее опять зафиксировали среди группы примерно из 60 китов своего вида, заснятой с воздуха.

История жизни Кэлвин известна с 1992 года, когда она лишилась матери после несчастного случая с судном. Позже самка кита успела стать мамой четырех детенышей и девять раз случайно попала в рыболовные снасти.

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Современная ситуация с популяцией северных гладких китов крайне напряженная: сегодня в природе осталось меньше 370 особей, из которых только около 70 способны размножаться. Биологи обеспокоены резким снижением числа самок, так как материнство существенно повышает риск их гибели от неблагоприятных условий внешней среды.

Ранее сообщалось, что горбатый кит, у которого отсутствовали плавники на хвосте, был замечен в водах американского штата Вашингтон.