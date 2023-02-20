Сейсмологи предсказывают катастрофическое землетрясение в Стамбуле

Эксперты назвали трагедию в Кахраманмараше «репетицией» перед ним.

Сейсмологи предупредили о риске сильного землетрясения в Стамбуле. Его последствия могут быть катастрофическими и превысить потери на юго-востоке Турции, пишет газета Hürriyet.

Как объяснили эксперты, мегаполис расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит, а в 15-20 км от него, под Мраморным морем, находится Анатолийский разлом — это и создает опасность землетрясения.

«Землетрясение в Кахраманмараше — это почти репетиция стамбульского катаклизма. Землетрясение силой более 7 баллов ожидает всех нас в Стамбуле в любой момент», — нагнетают специалисты издания.

В прошлом году население Стамбула достигло почти 16 миллионов человек. В городе расположено более миллиона зданий и 4,5 миллиона квартир. При землетрясении магнитудой 7,5 и выше могут быть разрушены более 15 тысяч зданий. Еще 39 тысяч домов, по прогнозам экспертов, могут получить серьезные повреждения.

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В ночь на 6 февраля в Турции произошло сильнейшее за последние 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 балла. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, погибли более 40 тысяч человек, пострадали более 20 тысяч человек, среди них есть россияне.

В Сирии, где тоже были зафиксированы толчки, погибли более 5 тысяч человек.