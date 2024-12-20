Секреты новогоднего дзена для собак: советы от экспертов

Бенгальские огни, залпы фейерверков, шумные гости и соблазнительные запахи с праздничного стола… Для нас это – атмосфера волшебства, а для наших четвероногих друзей – настоящий стресс-тест на прочность. Как сделать так, чтобы Новый год прошел для собаки спокойно и безопасно? В этой статье эксперты – кинолог и ветеринар-диетолог – делятся проверенными советами, которые помогут вам и вашему питомцу провести праздники без лишних переживаний.

Праздничный стол под запретом? Как уберечь собаку от новогодних гастрономических соблазнов

Ирина Суворова приглашенный эксперт бренда кормов Buddy&Sol, ветеринарный врач-диетолог

Новогодние праздники — это время радости и веселья, однако для наших домашних питомцев оно может нести определенные риски. Многие традиционные блюда новогоднего стола содержат ингредиенты, которые могут нанести серьезный вред здоровью собаки. Владельцам настоятельно рекомендовано быть внимательными во время праздников, а еще лучше – запастись специализированными вкусняшками для своего питомца.

Какие продукты категорически нельзя давать собакам?

Шоколад: Содержит теобромин, который токсичен для собак. Он вызывает рвоту, диарею, учащенное сердцебиение, судороги и даже может привести к смерти. Виноград и изюм: Эти фрукты могут вызывать почечную недостаточность у собак. Симптомы включают рвоту, потерю аппетита и слабость. Лук и чеснок: Они содержат вещества, разрушающие красные кровяные клетки у собак, что приводит к анемии. Лук и чеснок могут находиться в различных соусах и салатах, поэтому будьте внимательны. Кости: Особенно вареные кости, которые легко ломаются и могут повредить пищеварительный тракт собаки, вызывая травмы пищевода, желудка или кишечника. Жирная пища: Жирные мясные обрезки, жареная еда и салаты с майонезом могут спровоцировать панкреатит — воспаление поджелудочной железы, которое сопровождается сильной болью, рвотой и диареей. Алкоголь: Даже небольшое количество алкоголя опасно для животных. Он быстро всасывается в кровь и может вызвать отравление, нарушение координации движений, угнетение дыхания и другие неприятные последствия. Цитрусовые: Апельсины, лимоны, грейпфруты и мандарины содержат эфирные масла и псоралены, которые могут вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта и аллергические реакции. Соленья и маринады: Избыток соли может привести к обезвоживанию, нарушению работы почек и сердечной недостаточности. Колбасы и сосиски: Эти продукты обычно содержат много соли, специй и консервантов, что делает их непригодными для питания собак. Хлебобулочные изделия: Хлеб и булочки могут содержать дрожжи, сахар и соль, что негативно сказывается на здоровье собаки.

Это далеко не весь список запрещенных для животных продуктов. Будьте внимательны и не оставляйте праздничный стол без присмотра!

В праздничные дни важно помнить о том, что для наших питомцев стабильность играет ключевую роль в поддержании их здоровья. Любые изменения в режиме питания могут привести к расстройствам пищеварения. Вот несколько советов, чтобы этого избежать:

Не меняйте режим кормления

Постарайтесь сохранить привычный график приема пищи вашего питомца. Это поможет избежать стресса и нарушений работы желудочно-кишечного тракта.

Следите за качеством рациона

Если вы планируете угощать собаку чем-то новым, убедитесь, что продукты качественные и безопасны для животного. Избегайте продуктов со стола, таких как жирная пища, сладости или копчености, так как они могут вызвать серьезные проблемы с пищеварением.

Поддерживайте водный баланс

Убедитесь, что у вашей собаки всегда есть доступ к свежей воде. Обезвоживание может усугубить любые проблемы с пищеварением.

Следите за самочувствием собаки

Если у вашего питомца есть признаки расстройства пищеварения, такие как рвота, диарея или отсутствие аппетита, немедленно обратитесь к ветеринару. Важно вовремя реагировать на возможные проблемы.

Правильное питание является ключевым фактором для поддержания физического и эмоционального здоровья собаки, особенно в периоды повышенной нагрузки вроде праздников. Вот несколько факторов, которые важно учитывать при подборе корма для питомца:

Калорийность. Качественное питание обеспечивает организм собаки необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами, что способствует поддержанию оптимального уровня энергии. Но стоит заметить, что количество энергии должно поступать в организм питомца по норме кормления. Избыток калорий в рационе может привести к набору лишнего веса, снижению подвижности и игривости, даже к апатии. Уровень стресса. Недостаток определенных витаминов и минералов может приводить к повышенной тревожности и стрессу у животных. Например, дефицит магния часто ассоциируется с нервозностью и раздражительностью. Поэтому важно, чтобы корм содержал необходимые микроэлементы для поддержания стабильного эмоционального состояния. Работа мозга и нервной системы. Некоторые компоненты, такие как омега-3 жирные кислоты, играют важную роль в функционировании мозга и нервной системы. Они помогают улучшить когнитивные функции и снизить уровень стресса. Исследования показывают, что регулярное потребление омега-3 жирных кислот может способствовать улучшению настроения и снижению агрессии у собак. Важность сбалансированного рациона. В периоды праздничной суеты, когда вокруг много новых людей, звуков и запахов, важно обеспечить собаку сбалансированным питанием. Стрессовые ситуации могут усилить беспокойство и тревогу у питомца, но правильный рацион способен смягчить эти эффекты. Отдельно стоит отметить, что рацион должен быть стабильным. Не рекомендуется в период новогодней суеты переходить с корма на корм. Если вы вдруг планировали перевести питомца на сбалансированный и качественный рацион, то сделать это необходимо заранее, хотя бы за две недели. Например, в линейке кормов Buddy& Sol есть хороший ассортимент, разделенный по вкусам и потребностям питомцев.

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Фейерверки не страшны: создаем островок безопасности в новогодней суете

Наталья Киреева Эксперт Buddy&Sol, кинолог, тренер по положительному подкреплению. Создатель школы для владельцев собак «Skyve dog»

Существует несколько эффективных способов, как облегчить дискомфорт кошек и собак во время фейерверков:

Создание укрытия. Предоставьте питомцу безопасное и уединенное место, где он сможет спрятаться – например, закрытую комнату, картонную коробку или специальное «убежище». Это поможет ему чувствовать себя защищенным. Шумоизоляция. Закрывайте окна и шторы, включайте фоновые звуки (музыку, телевизор) для маскировки звуков фейерверков. Это снизит их интенсивность для чувствительного животного. Телесный контакт. Погладьте и обнимите своего питомца, чтобы успокоить его. Ваше присутствие и поддержка помогут ему чувствовать себя в безопасности. Предварительная подготовка . Заранее приучайте питомца к звукам, похожим на фейерверки, используя аудиозаписи. Поощряйте его расслабленное поведение во время этих «тренировок».

В новогодней суете легко потерять бдительность, и взволнованный питомец может убежать. Существует множество способов минимизировать риски. Вот несколько ключевых моментов, к которым следует подойти ответственно:

Обзаведитесь надежной амуницией. Оптимальным вариантом станет шлейка, которая должна идеально подходить вашему питомцу по размеру и анатомическим особенностям. Предпочтение лучше отдать моделям H-образного типа – они удобны для собаки и безопасны для её опорно-двигательной системы.

Не отпускайте собаку с поводка даже на знакомой местности без ограждения. Независимо от того, насколько хорошо ваша собака реагирует на команды, лишняя осторожность никогда не повредит.

Используйте адресник. На нём должны быть указаны контактные данные владельца, чтобы в случае потери собаки её могли вернуть домой. Важно помнить, что адресник нужно прикреплять отдельно от шлейки, например, на специальном шнурке или ошейнике. Это обеспечит дополнительную защиту на случай, если собака сможет освободиться от шлейки.

Рассмотрите возможность чипирования. Эта процедура недорогая и почти безболезненная для животного. Под кожу вводится миниатюрная «микросхема», содержащая информацию о владельце. Если собака потеряется, а на ней не окажется адресника, то благодаря чипированию всегда можно установить связь с хозяином через специальный сканер, который имеется в каждой ветеринарной клинике.

GPS-трекер также может стать полезным дополнением. Закрепив устройство на амуниции, вы сможете отслеживать местоположение вашего питомца в режиме реального времени, что значительно облегчит поиск в случае непредвиденного побега.

Гуляйте с питомцем не далеко от дома. Тогда, в случае, если ваша собака потеряется, будет больше шансов, что она самостоятельно найдет путь домой.

Эти простые меры помогут вам сохранить спокойствие и уверенность в безопасности вашего четвероногого друга в период праздничных хлопот.

Если ваш питомец всё же потерялся, главное – сохранять спокойствие и действовать методично. Этот чек-лист поможет организовать поиски максимально эффективно:

Соберите команду помощников . Это могут быть ваши друзья, родственники или просто неравнодушные люди. Чем больше людей участвуют в поисках, тем выше шансы найти пропавшего питомца.

Распределите задачи . Разделите обязанности среди участников поиска: кто-то займется подготовкой фотографий, кто-то составит текст объявления, другие опубликуют сообщения в местных группах и чатах, где произошел инцидент.

Составьте подробное объявление. Опишите все отличительные черты вашего питомца: его внешний вид, особенности поведения, какую амуницию он носил. Укажите, как собака относится к незнакомым людям, чтобы избежать лишнего стресса для животного.

Опубликуйте объявление онлайн. Используйте местные форумы, группы любителей животных, страницы волонтёров и любые другие подходящие площадки.

Расклейте объявления поблизости. Постеры с фотографией и контактами разместите в районе, откуда исчез ваш питомец.

Оставайтесь на связи. Постоянно держите телефон включенным, чтобы оперативно реагировать на возможные звонки и сообщения.

Организованные и целенаправленные действия увеличат вероятность успешного возвращения вашего любимца домой.

Фото: Unsplash

Помните, что новогоднее волшебство для нас не должно оборачиваться стрессом для наших питомцев. Проявив немного внимания и заботы и следуя советам экспертов, вы обеспечите своему четвероногому другу спокойствие и безопасность, а заодно сделаете наступающие праздники по-настоящему счастливыми для всей семьи.