Секс рыб-барабанщиков мешает спать жителям Тампы

С необычным явлением столкнулись жители прибрежных районов города Тампа.

Жителям прибрежных районов города Тампа (штат Флорида, США) с середины января стал мешать странный звук. По словам местной жительницы Стефани Кальтенбо, он напоминал басы музыкальных колонок, поэтому поначалу женщина решила, что кто-то из соседей устроил позднюю вечеринку.

В поисках источников звука Кальтенбо объехала всю округу и даже добралась до ближайшей военной базы, но тщетно. Пролить свет на происходящее смог морской биолог Джеймс Локаскио: он предположил, что странный звук издают во время спаривания бородатые горбыли, также известные, как рыбы-барабанщики.

В ходе спаривания бородатые горбыли сильно сжимают мышцами плавательный пузырь и, благодаря этому, испускают низкочастотные звуки, напоминающие басы колонок или бой барабанов. Сам пузырь выполняет роль резонатора. Обычно подобные звуки слышны только в воде, но при определенных условиях они также могут передаваться через землю или подземные коммуникации.

«В последние годы популяция бородатых темных горбылей в заливе Тампа значительно увеличилась. Это может объяснять, почему горожане стали слышать звуки их брачных игр», — отметил Джеймс Локаскио.

Между тем многие жители района Тампы, где слышен странный шум, рассказали, что замечают его уже не первый год. Некоторые из них до сих пор уверены, что причина этого шума не в бородатых горбылях, а в чьих-то вечеринках или строительных работах. В настоящее время Стефани Кальтенбо вместе с соседями собирает деньги на установку микрофонов. При помощи этих устройств и консультаций ученых она намерена выяснить истинный источник странного шума.

Реклама

Громко, словно самолёт: что показали исследования Ранее учёные уже проводили исследования брачных песен горбылёвых рыб – вида Cynoscion othonopterus. Записав «брачные песни» с помощью сонаров и подводных микрофонов, биологи измерили их громкость — и получили рекордный результат в 150 дБ. Хор рыбьих «голосов» напомнил исследователям «толпу на стадионе или очень громкий пчелиный улей». Подобный уровень громкости является опасным для здоровья. Для человека порог болевого ощущения составляет от 120 до 140 дБ; его превышение приводит к акустической травме. По мнению исследователей, звук, который издают миллионы нерестящихся C.othonopterus, не просто самый громкий для рыб, но и вообще один из самых мощных среди всех водных животных. Отстает от «рыбьего хора» даже техника: так, шум работающего двигателя грузового автомобиля составляет 80 дБ; 100 дБ — это громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5–7 м, а громкость на уровне 150 дБ развивает, например, взлетающий авиалайнер.

Ранее сообщалось о другом странном и трагичном событии: во Флориде ламантин спаривался с братом и погиб.