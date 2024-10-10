Семья год жила в машине с 18 кошками. Животных спасли

Москвичи спасли животных из незапертой машины, обнаруженной около гипермаркета на Ярославском шоссе. Предполагается, что хозяйка автомобиля сейчас находится в психбольнице.

В Москве набирает обороты история про женщину, которая жила в машине с больной диабетом дочкой и 18 кошками. Портал MK.RU сообщает, что ребёнка похоронили на прошлой неделе, а её мать отправили на обследование в психиатрическую лечебницу.

По словам очевидцев, минивэн с белорусскими номерами был замечен припаркованным около гипермаркета еще в 2023 году – это показали спутниковые снимки. Машина была не на ходу — в ней отсутствовал двигатель. Сообщается, что хозяйку автомобиля звали Анастасия, она работала удалённо прямо из машины и проживала там с больным ребёнком. Судя по обнаруженным экскрементам людей и животных, в туалет ходили там же. В апреле 2024 года машина была замечена на обочине дороги в Пушкино — предполагается, что в то время машина сломалась, и семья провела три недели в ожидании деталей. Тогда в салоне уже было восемь кошек. Но что случилось дальше, почему автомобиль снова оказался возле гипермаркета и откуда взялись ещё 10 животных, пока остаётся загадкой.

Фото: из личного архива Анны Таракановой

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Москвичка Анна Тараканова узнала об оставленных рядом со знакомым ей магазином кошках и тут же ринулась вызволять их вместе с мужем. По словам женщины, когда они добрались до зловонного минивэна, стекла машины были немного приоткрыты, оттуда высовывались мохнатые мордочки, которые отчаянно тянули наружу языки, чтобы глотнуть дождевой воды. Они пытались выбраться, но щель была слишком узкой. Оказалось, что машина, которая ожидаемо находилась в ужасном состоянии, была не заперта. Муж с женой вызволили животных – их оказалось 18, среди них два маленьких котенка, родившихся прямо там и ещё кормящихся молоком матери, два мейн-куна и 14-летний кот-старичок.

«По животным видно, что они домашние, ухоженные, – рассказала Анна порталу. — Отдаем их в хорошие руки. Одного мейн-куна уже вязала наша подруга. Остальные найденыши пока в ветклинике на Ярославском шоссе. Спасибо им большое».

Анализы показали, что опасных вирусов кошачьего иммунодефицита, чумки и лейкоза у кошек не обнаружено. Животные страдали от трудностей с пищеварением из-за некачественного корма, но сейчас эти проблемы были устранены. На данный момент кошки проходят лечение от ушного клеща и ищут новый дом. Где сейчас находится хозяйка автомобиля, и что случилось с её ребёнком, до конца неизвестно.