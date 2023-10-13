Сердца людей на концерте классической музыки начали биться в такт

Это выяснили ученые из Швейцарии и Германии.

У слушателей классической музыки могут синхронизироваться сердцебиение, потоотделение, частота дыхания и движения. К такому выводу пришла команда ученых из Германии и Швейцарии, наблюдавшая за физиологическими реакциями посетителей концертов, пишет Scientific Reports.

Как объяснили ученые, в случаях, когда люди занимаются одним и тем же делом (например, смотрят фильмы или слушают музыку), их движения, физические и эмоциональные реакции могут синхронизироваться. Подобное происходит на концертах с живым исполнением и связано с тем, насколько интенсивно люди переживают эстетический опыт.

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Вольфган Чахер из Бернского университета вместе с коллегами решил выяснить, как степень синхронизации связана с личностными чертами людей. Они изучили реакции 130 слушателей трех живых концертов классической музыки: на каждом звучали произведения Людвига ван Бетховена, Бретта Дина и Иоганнеса Брамса. Перед концертами все участники прошли тесты на личностные качества и эмоциональное состояние. Пока люди слушали музыку, специалисты наблюдали за их движениями через камеры и измеряли частоту сердечных сокращений (ЧСС), дыхания и активность потовых желез с помощью датчиков.

Ученые выяснили, что степень синхронизации действительно зависит от черт человека: она оказалась сильнее у открытых и доброжелательных людей и меньше — у людей с более высокой экстраверсией и нейротизмом. Это объяснили тем, что вторая группа людей была больше сосредоточена на общении или собственной тревожности и слушала музыку не так увлеченно.